banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Muharrem İnce: Seçime 3 ay kala duruma bakarız...
Muharrem İnce: Seçime 3 ay kala duruma bakarız...
Mahkumlara uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı
Mahkumlara uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı

112’yi aramayan muhtarın görevinden uzaklaştırıldığı iddiası

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 7 Temmuz günü alkollü sürücü Mestan G.’nin çarptığı bisikletli Oğuzhan Kemçin yaşamını yitirmiş, Mestan G. ve akrabaları tarafından 112’nin aranmaması büyük tepki toplamıştı. Olay sonrası 112 aramadığı için büyük tepki toplayan Yeniköy Muhtarı Bayram Güner’in de görevinden uzaklaştırıldığı ve hakkında ihmal iddiası ile işlem başlatıldığı iddia edildi.

MUĞLA 21.10.2021, 13:31
112’yi aramayan muhtarın görevinden uzaklaştırıldığı iddiası

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 7 Temmuz günü alkollü sürücü Mestan G.’nin çarptığı bisikletli Oğuzhan Kemçin yaşamını yitirmiş, Mestan G. ve akrabaları tarafından 112’nin aranmaması büyük tepki toplamıştı. Olay sonrası 112 aramadığı için büyük tepki toplayan Yeniköy Muhtarı Bayram Güner’in de görevinden uzaklaştırıldığı ve hakkında ihmal iddiası ile işlem başlatıldığı iddia edildi.

Menteşe Kaymakamlığı tarafından Kemçin’in ailesine gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi: "İçişleri Bakanlığı Makamına elektronik posta yoluyla göndermiş olduğunuz 23.09.2021 tarihli iletide belirtilen konu ile ilgili Yeniköy (Merkez) Mahalle Muhtarı Bayram Güner hakkında Kaymakamlığımızca gerekli inceleme yapılmış olup, yapılan inceleme sonucu; Menteşe Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulunun 19.10.2021 tarih ve 18 sayılı kararı ile İlçemiz Yeniköy (Merkez) Mahalle Muhtarı Bayram Güner İlçe İdare Kurulu tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar 21.10.2021 tarihinde muhtarlık görevinden uzaklaştırılmış olup, ayrıca Yeniköy (Merkez) Mahalle Muhtarı Bayram Güner hakkında görevi ihmal iddiasıyla ilgili 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre ön inceleme başlatılmıştır."

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2