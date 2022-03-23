11. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı kapılarını açtı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Tarım Hayvancılık Seracılık Gıda İhtisas Fuarı 11’inci kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Fethiye Belediyesi öncülüğü ve Fethiye Ziraat Odası’nın destekleriyle Çamköy Bekir Eser Kapalı Pazar yerinde organize edilen fuara, 55 firma katıldı. Açılışı gerçekleşen fuarda sera, tarım teknolojileri ve ekipmanları, sulama sistemleri, fidecilik, peyzaj ve organik tarım, mekanizasyon alanlarında hizmetlerin tanıtımı yapıldı. Fuarın açılışına CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Muğla Tarım ve Orman il Müdür Barış Saylak Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, Seydiekmer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Osman Çıralı, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ve CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ile çok sayıda davetli, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, tarımsal üretim girdi maliyetlerinin artmasıyla sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın boğuştuğunu söyledi. Kimsenin, “Çekilin tarladan ekmiyoruz, üretmiyoruz” demeye hakkı olmadığını vurgulayan Saylak, “Tarıma daha çok önem verilmeli bu fuarların sürdürülebilmesi için çiftçiye destek verilmeli” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, belediye olarak yerel tohum üretimine destek olduklarını ve bölge çiftçisine ekonomik girdi sağlamak için geliştirdikleri projelerle mücadele etiklerini kaydetti.

Çiftçinin tarımdan uzaklaştırılmayacağını söyleyen CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ; “ Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Nerelerden nereye geldik. Bugün tarım zor günler geçiriyor ve bunun en büyük yükünü de çiftçiler çekiyor. Tarımın herkesin sorunu olarak kabul edilmesinden mutluyuz. Çiftçi tarımdan uzaklaştırılmayacak. Bizim ülkemiz zengin bir ülke her şeyimiz var. Kendi kendimize yetmemiz mümkün ben bu fuarın herkese hayırlı olmasını diliyorum. “ dedi.

Pandemi nedeniyle turizm ve tarımın zarar gördüğünü dile getiren Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca; “Bölgemiz dışarıdan bakıldığı zaman turizm bölgesi olarak görünüyor ama yüzde 35 dilimde tarımla birlikte işgal ettiğini hepiniz biliyorsunuz. İki yıldır pandemiden dolayı hem turizm hemde tarım sektörü ciddi yaralanmalar aldı. Bölge ekonomisi ciddi zararlar gördü. Çalışmalarımız neticesinde ve aldığımız bilgiler doğrultusunda turizm olarak rekor kıracağız bu yıl. Tarım için aynı şeyi söylemem pek mümkün değil çünkü girdiler çıkmış durumda. Gübre fiyatlarını sizler biliyorsunuz. Fide fiyatlarını da biliyorsunuz. Ben ziraatla uğraşan birisi olarak bu yıl ki kadar kötü bir yıl geçirmedim. Hergün bir zam geliyor. Yarın neyin ne olacağını bilemiyoruz. Bütün projelerimizi durdurmak zorundayız çünkü önümüzü göremez olduk. Tarıma ciddi anlamda önem veriyoruz. Bu bölgeye hizmet etmeye devam ediyoruz. Coğrafi ürünlerimizi aldık. Kooperatiflerimiz ile birlikte ekim ve dikimlerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bireysel hırslarımızı bir kenara bırakacağız, amacımız bölgemizde insanlarımıza katkı sağlamak. Ben başta Volkan Bey ve Ziraat Odası Başkanımız Kenan beye çok teşekkür ediyorum“ ifadelerinde bulundu.

Bölgeyi tanıtmak adına gerçekleştirilen fuar etkinliklerini özenle takip ettiklerini ve katılım sağladıklarını ifade eden, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı; “Bölgemizin turizmden sonra en önemli geçim kaynağı tarım sektörü. Buda bizi burada birleştiren bir fuar. Bu fuarda emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Fethiye’de en çok kalabalık toplayan fuar. Seydikemer bölgemiz tarımda daha çok öne çıkıyor. Bölgemizde birbirinden değerli ürünleri markalaştırmak adına elimizden geleni Fethiye Ticaret ve Sanayi odası olarak yapıyoruz. Bölgemizi tanıtma adına yapılacak fuarların hepsine katılmaya çalışıyoruz. Hem belediye hem ticaret odası olarak fuar alanlarını gerçekten iyileştirmeye çalışıyoruz. Fuara katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, tarımdaki gelişmelerin en iyi takip edildiği yerin fuarlar olduğunu vurgulayarak; “ Dünya da ve ülkemizde yapılan tarım fuarları gelişmeleri üreticilerimize sunarak köprü görevi görmektedir. Fuarlar yaşadığımız zorlukları, sıkıntıları tartışabileceğimiz bir ortamdadır. Düzgün bir fuar alanımız olursa senede iki değil 12 kere fuar yaparız. Bu değerlerimizin bilinmesini istiyoruz. Yaşadığımız pandemi yüzünden iki sene gerçekleştiremediğimiz fuarın kapıları yeniden açıldı. Çiftçi üretsin ki kimse aç kalmasın. Katılımlardan dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Tarım Hayvancılık Seracılık Gıda İhtisas Fuarı’nın, 26 Mart Cumartesi günü sona ereceği öğrenildi.