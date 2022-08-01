100 Yaş Evlerinde sinema günleri

Muğla Büyükşehir belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılmaları için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ve Fethiye ilçelerinde 100 yaş evleri kuruldu.

100 yaş evlerinde vatandaşlar için yıl boyunca değişik etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklerden birisi de yazlık sinema günleri. Menteşe’de bulunan Nilüfer Caner 100 yaş evinde başlayan yazlık sinema günlerine yoğun ilginin odağı oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Caner 100 yaş evinde geleneksel hale gelen yazlık sinema günlerinde ‘Memleket’ adlı film izleyicilerle buluşuyor. Yönetmenliği Murat Saraçoğlu’nun yaptığı filmde Halfeti civarında bir köyde "oğulları ve gelinleri oradaki mezarlıkta yattığı için köyü terk edememiş yaşlı bir karı koca ve onların yetimi olan torunlarının gündelik hikâyesi" konu ediliyor. Yazlık sinema günlerinde ki gösterime günlük 250 vatandaş izleyici olarak katılıyor.

Menteşe’de Nilüfer Caner 100 yaş evinde yazlık sinema günlerinin ilk bölümü tamamlandıktan sonra gösterime Fethiye 100 yaş evinde devam edilecek. Yazlık sinema günlerden her hafta yeni bir film gösterime sunulacak.