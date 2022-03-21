100 Yaş Evi üyelerinden yaşlılar haftası konseri

Muğla Büyükşehir Belediyesi 100 Yaş Evi üyeleri yaşlılar haftası kapsamında konser düzenledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde Türk Halk Müziği ve Muğla yöresine ait şarkıların seslendirildiği konser, renkli görüntülere sahne oldu. 60 yaş üstü üyeler ayrıca kendi öğrenmiş oldukları enstrümanlarla konsere eşlik etti.

Büyükşehir 100 Yaş Evlerinde 1738 üye bulunuyor

Büyükşehir Belediyesinin Menteşe ve Fethiye’de hizmete sunduğu 100 evlerinde 60 yaş üzeri vatandaşlar sosyalleşerek, çeşitli aktivitelere katılıyor. 1738 aktif üyenin bulunduğu 100 Yaş evlerinde bu güne kadar 300’den fazla etkinlik ve aktivite yapılarak yaşlı vatandaşların sosyalleşmelerine olanak sağlandı. Son olarak yaşlılar günü kapsamında 8 aydır koro çalışmalarını sürdüren üyeler, Türk Halk Müziği ve Muğla yöresine ait şarkıların yer adlığı bir konser verdiler. 100 Yaş Evi üyeleri bunun yanı sıra sanat atölye çalışmaları kapsamında yapmış oldukları yağlıboya ve desen çalışmalarından oluşan bir karma resim sergisi açtı.