100 yaş evi üyeleri ile SOGEM gençleri buluştu

SOGEM üyesi üniversite öğrencileri Muğla Büyükşehir Belediyesi 100 Yaş Evi üyeleri ile bir araya geldi. Keyifli anların yaşandığı buluşmada sohbetin yanı sıra atölyede el sanatları öğreticiliği ve tavla gibi oyunlar da oynandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve 60 yaş üstü vatandaşların büyük ilgi gösterdiği 100 Yaş Evi farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Resim sergileri, geziler gibi bir çok sosyal faaliyetle üyelerini buluşturan 100 Yaş evi bu kez üniversite öğrencilerini üyeleri ile bir araya getirdi. SOGEM üyesi 20 üniversite öğrencisi 100 Yaş Evi üyeleri ile bir gün geçirdi.

100 Yaş Evi üyelerinden Aysun Çakır gençlerin ziyaretlerinden çok memnun olduklarını ve gençleştiklerini söylerken, “Moralsiz bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde gençlerin enerjilerini görünce geleceğe umutla bakıyoruz” dedi. 100 Yaş Evi üyesi Niyazi Kaya ise belli bir yaşa gelmiş insanlar olduklarını, gençlerle buluşmanın, vakit geçirmenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.