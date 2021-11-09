100 Yaş Evi sakinlerine tarih turu

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla Fethiye’de 100 yaş evini hizmete sunmuştu. 100 yaş evi sakinleri kültür turu etkinliklerine başladı. Kültür turları etkinlikleri kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 100 Yaş Evi üyelerinin istek ve talepleri doğrultusunda Yatağan bulunan Stratonikeia ve Lagina antik kentine gezi düzenledi.

100 yaş evi sakinlerinden Sıdıka Alpagun, “Fethiye 100 yaş evi üyesiyim. 100 yaş evinin açılmasıyla birlikte sosyal yaşantımız değişmeye başladı. Bugün Fethiye’den Yatağan’a geldik. Tarihi antik kentleri geziyoruz. Bize bu imkânı sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Gürün’e teşekkür ediyorum” dedi.100 yaş evi sakinlerinden Duran Yurteser, “25 yıldır Fethiye’de yaşıyorum. Stratonikeia antik kentini ilk defa görüyorum. Bizleri bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün’e çok teşekkür ediyorum” dedi.