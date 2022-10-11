10 metrelik kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yavru kedi, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

Türkkuyusu Mahallesi’ndeki bir bahçe içerisindeki 10 metre derinliğindeki su kuyusuna yavru bir kedi düştü. Kuyudan çıkamayan kediyi fark eden vatandaşlar, hayvanı kendi imkanları ile çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İp merdiven yardımıyla kuyunun içerisine inen itfaiye eri, hayvanı dışarı çıkardı. Sağ salim kuyudan çıkarılan kedi, yaşam alanına bırakıldı.