‘1 kitap 1000 hayal projesi’ ödülleri verildi

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Covid 19 salgını uzaktan eğitim uygulamaları kapsamında ilçedeki tüm resmi-özel eğitim kurumlarından 7 bin 272 öğrenciye hitap eden ‘1 Kitap 1000 Hayal Projesi’ başlatmıştı.

Proje kapsamında dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi. Ödül törenine Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Kaymakam Yıldız, “Salgın sebebiyle zor bir eğitim öğretim yılı geçirdik. Bu süreçte öğretmenler ve öğrencilerimiz ellerinden geleni fazlasıyla yaparak sürecin içinde kalmayı başardılar. Böyle bir projeye dahil olarak emek veren ve başarı gösteren öğrencilerimize ve onlara danışmanlık yapan öğretmenlerimize teşekkür ederiz”

Projede birinci gelen öğrencilerin ödülü bisikletleri Kaymakam Caner Yıldız verirken, ikinciliği hak kazanan öğrencilerin plaket ve ödüllerini İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Soner Kaya, üçüncü ve dördüncü olan öğrencilerin ödüllerini Halk Eğitim Müdürü İdris Kömürcü ve şube müdürleri verdi.