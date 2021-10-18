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Muğla'da tabiat ana küllerinden yeşeriyor

Güncel 18.10.2021, 14:40
Muğla'da tabiat ana küllerinden yeşeriyor
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Muğla'da Ağustos ayında 16 bin hektar ormanlık alanın yandığı Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerindeki alanlarda yüzlerce kesim işçisi çalışmalarını sürdürürken, son yağışlar sonrası tabiat yeniden yeşile bürünmeye başladı.