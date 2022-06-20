Müge Anlı canlı yayında evleneceğini açıkladı! Damat adayı kim?

ATV'nin Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Açıklamanın ardından sosyal medya ayağa kalktı. Twitter'da dakikalar içerisinde TT olan Müge Anlı'ya yorumlar art arda geldi. Canlı yayınında bir dönem söylediği "Aşkım aşkım, başlıycam aşkınıza sanki 18 yaşında ergen" sözü açıklamalarının ardından şimdilerde vatandaşların gündeminde.

Müge Anlı'nın açıklamaları şu şekilde: ''Sizleri de çok mutlu edeceğine inandığım haberi ilk ağızdan vermeye karar verdim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor, çok abartmaya gerek yok. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istiyorum. Müstakbel damadınızın ismini de açıklayayım. Müstakbel damadınızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu.''

Anlı’nın 1993 yılında evlenip 2008 yılında boşandığı Gazeteci Burhan Akdağ ile evliliğinden 18 yaşında olan bir kızı var.