Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Tuğamiral Zeki Aktürk, kararlılıkla uygulanan terörü kaynağında yok etme stratejisine dikkati çekerek, “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 37 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı bu yıl içinde bin 388’e, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 731’e ulaşmıştır. Ayrıca Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflere yönelik 1, 3 ve 4 Ekim’de hava harekâtları icra edilmiştir. Bu kapsamda teröristlerce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 58 hedef başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir” diye konuştu.



“Terör inlerini bir gece ansızın yerle bir etme azim ve kararlılığımız şiddetle sürecek”

Teröre karşı icra edilen faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirten Aktürk, “Terör inlerini bir gece ansızın yerle bir etme azim ve kararlılığımız; eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir şiddetle sürecek, gereken yer ve zamanda terör yuvaları yok edilmeye devam edilecektir” diye konuştu.



Bakan Güler, Irak Savunma Bakanı ile bir araya gelecek

Komşu ülkelerin egemenlik hakları ve toprak bütünlüğü gözetilerek terörle mücadele edildiğini dile getiren Aktürk, “Irak ile yakın iş birliği içinde devam etmektedir. Bu çerçevede bugün bakanlığımızda bakanımız ile Irak Savunma Bakanı arasında başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularının ele alınacağı bir görüşme gerçekleştirilmektedir” açıklamasında bulundu.

Suriye’de icra edilen faaliyetlere ilişkin de açıklamada bulunan Aktürk, konuşmasına şöyle devam etti:

“Diğer taraftan Suriye’de harekât alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimleri de devam etmektedir. Yıl içerisinde birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 348 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek, 22’si son bir haftada olmak üzere bin 13 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede istikrarın sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmakta, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edilmektedir.”

Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 530 şahsın yakalandığını bildiren Aktürk, “Bu şahıslardan 9’u FETÖ terör örgütü üyesidir. 4 bin 196 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak’tan bu yana hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 593’e yükselmiştir. Yakalanan şahıslardan 369’u FETÖ mensubu olmak üzere toplam 533 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 166 bin 611 olmuştur” diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı’nın terör örgütü FETÖ ile mücadelesinin de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında devam ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek FETÖ ile mücadele edileceği vurgusunu yaptı.



KFOR Komutanlığı 10 Ekim’de devralınacak

Kosova'da güvenliği sağlamakla görevli KFOR Komutanlığının devralınacağını ifade eden Aktürk, “10 Ekim’de icra edilmesi planlanan KFOR Komutanlığı devir teslimine ilişkin hazırlıklar devam etmektedir. Görevi devralacak KFOR Komutanımız Tümgeneral Özkan Ulutaş, 25-29 Eylül tarihleri arasında NATO Karargâhı ve SHAPE’te inceleme ve koordinasyon faaliyetlerini tamamlamış, 3 Ekim itibarıyla Kosova’ya intikal etmiştir. KFOR Komutanlığı ülkemiz sorumluluğunda da, NATO ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak uluslararası sorumluluğun gerektirdiği tam bir tarafsızlık ve şeffaflık ile görevini yerine getirmeyi sürdürecektir” şeklinde konuştu.

Aktürk, ayrıca Libya’da meydana gelen kasırga felaketi nedeniyle gemi ve uçaklarla ulaştırılan yardımların ardından 28 Eylül’de askeri kargo uçağı ile Libya’ya sağlık personeli ve sağlık malzemesinin sevkinin sağlandığını bildirdi.

Personel ve askeri öğrenci alım ve temin faaliyetlerine ilişkin de konuşan Aktürk, “Millu Savunma Üniversitesinde görevlendirilmek üzere dış kaynaktan muvazzaf subay adayı temini başvuruları 9-22 Ekim; iç ve dış kaynaktan hukuk sınıfı muvazzaf subay adayı temini başvuruları ise 6 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında yapılabilecektir. Şanlı ordumuzda görev yapmak isteyen tüm gençlerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.