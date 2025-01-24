Temelleri yaklaşık 64 yıl önce Erzurum’da ilk bakkaliye dükkanı ile atılan Mopaş’ın halka arzında talep toplama süreci başarıyla sonuçlandı. İnfo Yatırım liderliğinde, 21, 22 ve 23 Ocak tarihlerinde pay başına 35 TL sabit fiyatla gerçekleşen halka arzın toplam büyüklüğü 2 milyar 6 milyon 550 bin TL, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 21 oldu.

İnfo Yatırım liderliğinde gerçekleşecek halka arz işleminde; 43 milyon TL’lik kısmı sermaye artırımı, 14 milyon 330 bin TL’lik kısmı ortak satışı olmak suretiyle toplam 57 milyon 330 bin TL’lik nominal değerli paylar satışa sunuldu. Yurt içi kurumsal yatırımcılar ve yurt dışı kurumsal yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği halka arz işlemine toplam 72 milyon 710 bin 196 TL tutarında nominal talep geldi. Yurt içi kurumsal yatırımcılar Mopaş halka arzına 41 milyon 192 bin 750 lot ile planlanan tahsisatın dört katı üzerinde talepte bulunurken, bu talebin 27 milyon 626 bin 554 lotluk bölümü karşılandı. 5 milyon 733 bin lot olarak planlanan yurt dışı kurumsal yatırımcılar kategorisinde ise 8 milyon 27 bin lot talep gelirken, bunun 6 milyon 213 bin lotluk bölümü dağıtıldı.

Halka arzda; 235 bin 408 adedi yurt içi bireysel yatırımcıya, bin 366 adedi Mopaş Grubu çalışanlarına, 61 adedi yurt içi kurumsal yatırımcılara, 9 adedi yurt dışı kurumsal yatırımcılar olmak üzere toplam 236 in 844 adet yatırımcıya dağıtım yapıldı. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 38,46, Mopaş Grubu çalışanları için yüzde 2,52, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 48,19, yurt dışı kurumsal yatırımcılar için yüzde 10,84 olarak gerçekleşti.

“Yeni ortaklarımızın desteği ile büyüme ivmemiz hızlanacak”

Mopaş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili H. Mustafa (Reşat) Narman, halka arz sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Mopaş markasının gücüne ve geleceğine inanarak yatırım yapan tüm yatırımcılara teşekkürlerini iletirken, şu mesajları paylaştı: “Yatırımcılardan aldığımız yoğun talep ve geri bildirimler geleceğe dair bizleri umutlandırıyor. Mopaş ailesine katılan yeni ortaklarımızın desteği ile birlikte yeni dönemde büyüme ivmemizin daha da hızlanacağına inanıyoruz. Halka arzdan elde edilecek geliri, yeni mağaza açılışları, mevcut mağazaların yenilenmesi ve teknolojik altyapının geliştirilmesi gibi büyüme odaklı yatırımlarımızda değerlendirmeyi planlıyoruz. 2025 yılında 9-10 adet arasında yeni mağaza açmayı ve buna bağlı olarak da 200 ila 250 çalışana yeni istihdam olanağı sağlamayı hedefliyoruz. Organik büyümenin yanı sıra sektörde oluşabilecek fırsatları da değerlendirerek inorganik şekilde büyüme de hedeflerimiz arasında yer alıyor. Sağladığımız finansmanın aynı zamanda marka bilinirliğimizin ve prestijimizin artması, daha dinamik ve güçlü bir yapıya kavuşarak sektördeki konumumuzun güçlenmesi gibi şirketimize önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. En önemlisi; halka arz ile daha güçlü, şeffaf ve rekabetçi bir yapıya kavuşarak yatırımcılar, müşteriler ve iş ortaklarımız nezdinde güvenilirliğimizi pekiştireceğiz.”

Sermaye piyasalarındaki 30 yıllık deneyimlerinin verdiği güvenle halka arza aracılık faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini belirten İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, “Halka arzların katkısıyla sermaye piyasalarımızın büyümesinden memnuniyet duyuyoruz. Şirketlerin büyümesi, yatırım yapması ve özellikle küresel ölçekte rekabetçi olabilmesi için gerekli sermayeye erişimi açısından halka arzlar büyük önem taşıyor. Sermayenin tabana yayılmasının, şirketlerimizin ürettikleri değerleri yatırımcıların ilgisine sunmasının, paylaşmasının, birlikte büyümesinin, şirketlerimiz ve ekonomimiz açısından ne derece önemli olduğunu biliyoruz. Biz de İnfo Yatırım olarak, halka arzlarla sermaye piyasalarının gelişmesine, şirketlerin finansman olanaklarına erişmesine ve yatırımcıların da şirketlerin geleceğine ortak olmasına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Mopaş’ın yaklaşık 2,0 milyar TL büyüklüğündeki halka arzına 236.848 yatırımcı katılırken, yatırımcıların gösterdiği ilgiden büyük mutluluk duyuyoruz. Halka arzla birlikte kurumsal yapısını ve özkaynaklarını daha da güçlendirerek planladığı yatırımlarıyla yoluna devam edecek olan Mopaş ve değerli ekibine başarılar diliyorum. İnfo Yatırım olarak 2023 yılında 7 şirketin 2024 yılında 3 şirketin halka arzına aracılık ederek başarılı bir dönemi geride bırakmıştık. Mopaş halka arzı ile 2025 yılındaki ilk halka arzımızın başarı ile tamamlanmasının gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.