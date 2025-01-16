Profesyoneller ve Öğrenciler İçin Çığır Açan Çözüm

Monster’ın yüksek performanslı laptopları, Siemens Solid Edge CAD & CAM yazılımıyla birleşerek, parça montaj tasarımı, simülasyon ve veri yönetimi gibi mühendislik süreçlerinde üstün verimlilik sağlıyor. RTX 4060, RTX 4070, RTX 3500 ADA ve RTX 5000 ADA ekran kartlarına sahip Monster laptoplar, grafik ve modelleme performansını zirveye taşıyor. Kampanya, kullanıcılara toplamda 1.100 dolara varan bir tasarruf sunarken, 31 Ocak 2025 tarihine kadar devam ediyor.

Siemens Solid Edge ile Dijital Mühendislik

Siemens’in ileri düzey CAD & CAM yazılımı Solid Edge, mühendislik süreçlerini hızlandıran dijital ikiz teknolojisiyle tasarım ve üretim alanında yenilikçi çözümler sunuyor. Bu yazılım, Monster’ın güçlü donanımıyla birleşerek, kullanıcıların iş süreçlerini kolaylaştırıyor ve yüksek verimlilik sağlıyor.

Monster Laptoplar: Üstün Performans ve Dayanıklılık

Monster laptoplar, Intel’in son teknoloji işlemcileri ve NVIDIA’nın performanslı ekran kartlarıyla profesyonellerin ihtiyaçlarına tam yanıt veriyor. RTX 4060 ve RTX 4070 ekran kartlı modeller, öğrencilerin tasarım ve modelleme gereksinimlerini karşılarken, RTX 3500 ADA ve RTX 5000 ADA ekran kartlı modeller, profesyonel kullanıcılar için optimize edilmiş performans sunuyor. Ayrıca, Monster laptoplar, ömür boyu ücretsiz bakım garantisiyle uzun süre yüksek performans sağlıyor.

“Güçlü Donanım, Yenilikçi Yazılımla Buluşuyor”

Monster Global Pazarlama Direktörü Birol Sülük, iş birliği hakkında şunları söyledi:

“Monster olarak, yüksek performanslı bilgisayar çözümlerimizi, kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştıran yenilikçi yazılımlarla desteklemeyi sürdürüyoruz. Siemens ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, Solid Edge yazılımının güçlü özelliklerini Monster laptoplarımızla birleştirerek kullanıcılarımıza büyük bir avantaj sağlıyor.”

“Kullanıcılar İçin Yeni Ufuklar Açıyoruz”

Siemens Türkiye Dijital Endüstriler Software Partner Satış Müdürü İlker Demirci ise şunları ekledi:

“Siemens Solid Edge’in Monster ile buluşması, öğrenci ve profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılayan yenilikçi bir çözüm sunuyor. Bu iş birliği, yaratıcı fikirlerin hayata geçmesine destek olacak.”

Monster laptoplar ve Siemens Solid Edge yazılımı, kullanıcıların iş süreçlerini kolaylaştırmak ve yaratıcı projelerini desteklemek için güçlü bir platform sunuyor.