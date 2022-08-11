Milyoner'de yarışmacının zor anları!

Ekranların sevilen yarışma programı Milyoner izleyicileri tarafından "bu soruyu nasıl bilemez", "Çocuklar bile bu soruyu bilir" türünden yorumlar yapılıyor. Fakat yarışma sırasında kameralar karşısında konuşmak sanıldığı kadar kolay değil. Bildiğiniz bir çok cevabı o atmosfer içerisinde bilemeyebilirsiniz. Genellikle ilk soruda elenen yarışmacıların başına gelen de genellikle bu sebeplerden kaynaklanıyor.

Yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı ‘Kim Milyoner Olmak İster’ adlı bilgi yarışmasında Türkçe öğretmeni olan yarışmacı Kübra Altıntaş'a basit bir matematik sorusu yöneltildi. Soru karşısında düşüncelere dalan yarışmacı telefon joker hakkını kullanmak istedi. Matematik öğretmeni olan joker Ali Çakıcı ise soruya cevap veremedi.

Yarışmada, Kübra Altıntaş isimli öğretmene “10.000, 1.000, 100, 10 ve 1’in çarpımı kaç eder?” sorusu yöneltildi. Soru karşısında oldukça zorlanan yarışmacı önce telefonla joker hakkını, ardından yarı yarıya jokerini kullandı. Telofanla joker hakında bilgisine başvurulan matematik öğretmeni ise “1’in sonunda 10 tane 0 olacak” yanıtını verdi.

Doğru yanıtı vermesine rağmen 1’in sonuna 10 tane 0 eklendiğinde ortaya çıkacak sayıyı ne matematik öğretmeni ne de Türkçe öğretmeni hesaplayabildi.