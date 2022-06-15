Milli Maçta "Ülkede Mülteci İstemiyoruz" Sloganı Atıldı ancak TRT Yayının Sesini Kıstı İddiası

A Milli Futbol Takımı'nın Litvanya'yı 2-0 mağlup ettiği İzmir’deki maçta, binlerce kişi hep bir ağızdan "Ülkede mülteci istemiyoruz" ve "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları attı. Maçı canlı veren TRT'nin, sloganların atıldığı sırada yayının sesini kıstığı iddia edildi. Söz konusu bilgi, birçok haber sitelerinde ve sosyal medyada 'Maçta Türkiye taraftarlarının attığı ülkede mülteci istemiyoruz sloganı sırasında TRT yayının sesini kıstı"başlığı ile paylaşıldı. Peki bilgi doğru mu yoksa dezenformasyon mu?

İDDİA ASILSIZ: Söz konusu bilgi aslında bir dezenformasyon.

Doğru olduğuna inanılarak yada bilerek, isteyerek yanlış bir bilgiyi haber sitelerinde veren kanallar, kendi sosyal medya hesaplarında paylaşan kullanıcılar internet üzerinde bilgi kirliliğine sebebiyet verdi.

TRT 1 yayınında slogan duyulabiliyor

İzmir’de oynanan Türkiye Litvanya maçının 56. dakikasında Türkiye tribünlerinden atılan “Ülkede mülteci istemiyoruz” sloganı duyulabiliyor.

Görüntülere göre, slogan yaklaşık 20 saniye boyunca devam ediyor. Bu sırada yayında herhangi bir ses kesintisi yaşanmıyor.

Paylaşımdaki video tribünden çekilmiş. Videoda o sırada yayının sesinin kısıldığını gösteren bir kanıt yok.

Sosyal medya kullanıcılarının bilgi kirliliğine neden olan o paylaşımlarından bazıları: