Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Siyasetteki 'çözüm süreci' tartışmalarına da tepki gösteren Bahçeli, "Terörün her türlüsünü defetmenin sonsuz kararlılığındayım. 1984'ten beri devam eden PKK terörünün nasıl bir yıkıma yol açtığını en iyi bilenlerden biriyim. Terörle siyaset arasında bir bağ yoktur. Hem siyaset hem terör aynı kalıba giremez, aynı ağza sığınamaz. Ya siyaset ya terör, ya siyaset ya silah! Bölücü terörün kökü kazınmalı. Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle müzakeresi, görüşmesi, anlaşma yolları araması, yeni süreçlerin çabası sadece ve sadece terör örgütünün değirmene su taşımaktır" tepkisini gösterdi.

ÖCALAN'A ÇAĞRI

PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrı yapan Bahçeli, "Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin" ifadelerini kullandı.

"TERÖRİSTBAŞI, ÇIKSIN TERÖRÜ BİTİRDİĞİNİ İLAN ETSİN"

Bahçeli'nin konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

"Ya siyaset ya terör, ya siyaset ya silah, arası, ortası, şurası, burası yoktur. Bölücü terörün kökü kazınmalı, bin yıllık kardeşlik pekişmelidir. DEM Parti'nin uzattığım eli sabote etmek amacıyla tahrik ortamından uzak durması herkesin hayrınadır. Türk-Kürt kardeştir, araya giren kalleştir, kamburdur, kanser hücresidir, kahrolmaya mahkumdur.

Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından bile geçirmesin. Kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler. Devlet terör örgütüyle müzakere etmez kıran kırana mücadele eder.

"UZATTIĞIM EL İYİ NİYETLİ BİR ELDİR"

Günlerdir uzattığım elden farklı sonuçlar çıkaranlar elimi devlet millet ve vatan için uzattığımı gönülden istediğimi bilmeleri faydalarına olacaktır. Biz elimizi süreç için değil, kardeşlik için uzatırız. Hakkari de bizim Edirne de bizim, İzmir de bizim Şırnak da bizim. Gün birleşme, dayanışma günüdür. Bizim gönlümüzde herkese yer vardır.

Gün birleşme günüdür, gün dayanışma günüdür. MHP olarak bizim herkese kapımız açıktır. Bu ülke benim bu bayrak benimdir diyene kapımız açıktır.

İlk 4 madde her türlü tartışmanın dışındadır. Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle meselesi olanın Türkiye Cumhuriyeti ile meselesi vardır, bizim de görülecek hesabımız olacaktır."