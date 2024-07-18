Ankara'da bir otelde düzenlenen Muharrem Ayı "Oruç Açma" İftar Programı'na MHP Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın yanı sıra Çankaya Kaymakamı Murat Duru ve Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı katıldı. İftardan önce konuşan Yıldırım, Horasan erenlerinin bu coğrafyayı vatan yapan kişiler olduğunu olduğunu belirtti. Horasan erenlerinin Selçuklu'yu, Osmanlı'yı ve Türkiye Cumhuriyetini kuran kişiler olduğunu ifade eden Yıldırım, "Biz hiçbir insanımızdan taviz vermeyiz ve hiçbir insanımızdan vazgeçmek gibi bir niyetimiz yoktur. Hepimizin en değer verdiği kişiler Ehlibeyt'tir. Ehlibeyt bizim en önemli varlığımızdır. Onun için burada Ehlibeyt sevdalıları, Horasan'ın ve Oğuz'un çocukları toplandı. Geldiğimiz noktada dünyada bir Türk Devletleri Teşkilatı kurulmuş ve bir Türk birliğine doğru gidiyoruz. Dünden bugüne atamızın ve ceddimizin izinde Oğuz'un nesli gereğini yapıyor" dedi.

