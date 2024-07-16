Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri bitki sağlığı ile ilgili konularda arazide periyodik kontrollerine devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen ekipler, monitör tuzakların haftalık sayımlarını yaparken, bir yandan da bahçe kontrollerini gerçekleştiriyor. Akdeniz meyve sineğine karşı bahçelerde de zararlı popülasyonları incelenirken, ekipler vuruk olgunluğa gelen meyve bahçelerinde ilaçlamanın başlatılması gerektiği çağrısında bulundu. İlaçlamanın hasat zamanına kadar devam edilmesi gerektiğini vurgulayan ekipler, özellikle günün serin saatlerinde ilaçlama yapılmasını tavsiye etti.



Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Akdeniz Meyve Sineği'nin vuruk yapma olgunluğuna gelmiş konukçusu olan meyve bahçelerinde ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle biyoteknik veya kimyasal mücadele (kısmi dal ilaçlaması) yapılmalı ve hasada kadar devam edilmelidir” ifadeleri yer aldı