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Messi'nin kariyeri hiç istemediği şekilde bitecek

Spor 30.03.2022, 12:03
Messi'nin kariyeri hiç istemediği şekilde bitecek
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Lionel Messi için yolun sonu yakın gözüküyor. Sezon başında yaklaşık 50 milyon euro ücrete PSG'ye imza atan Arjantinli star, artık 'istenmeyen adam' oldu.