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Messi'nin kariyeri hiç istemediği şekilde bitecek

Spor 30.03.2022, 12:03
Messi'nin kariyeri hiç istemediği şekilde bitecek
4/4

Arjantinli futbolcunun ABD'de hayatını sürdürme konusunda her zaman düşüncesi vardı. Ancak bu düşünce gerçek olması yüksek ihtimal. Messi'nin taleplerini karşılayabilecek seviyedeler.