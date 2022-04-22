Zeytinlibahçe Caddesi yenileniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ilçesinde trafik yoğunluğu en fazla olan Zeytinlibahçe Caddesini asfaltlıyor. Yaya ve araç sirkülasyonunun tüm gün yoğun olduğu caddede önce freze çalışması gerçekleştiren ekipler, ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesinde çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, en işlek caddelerden biri olan Zeytinlibahçe’de asfaltlama çalışması başlattı. 52 katlı gökdelen ve Mersin Adalet Sarayının da olduğu bölge; iş ve ticaret sirkülasyonu açısından da en yoğun bölgelerden birini oluşturuyor.

Araç ve yaya trafiğinin neredeyse günün her saatinde yoğun olduğu 700 metre uzunluğundaki Zeytinlibahçe Caddesinde çalışma yapan ekipler, önce freze ile asfalta hazırlık çalışmasını tamamladı. Trafikte aksama yaşanmaması adına yolu kısmi olarak kapatarak çalışmalarını sürdüren ekipler, zemin iyileştirmesinin ardından sıcak asfalt serimine geçti.

Çalışmalar çerçevesinde 2 bin 200 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştiren ekipler, yolu ulaşım için konforlu hale getirdi. Ekipler kısa sürede asfalt çalışmasını tamamlayarak yolu trafiğe açtı.