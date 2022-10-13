Zeytinler kız çocukları için toplandı

İçel Soroptimist Kulübü ve Mezitli Soroptimist Kulübü ile birlikte 2017 yılında hayat bulan zeytinlikteki hasat heyecanına Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da ortak oldu. 3 bin 300 metrekarelik alanda 207 ağacın bulunduğu zeytinlikte zeytinler, şarkılar ve türküler eşliğinde toplandı. Zeytinlerin toplanması sırasında müzik eşliğinde dans etmeye başlayan kadınların görüntüsü güzel anların yaşanmasına neden oldu. Yüzlerce kilo zeytinin toplandığı hasatta elde edilen ürünler Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifi aracılığı ile kız çocuklarının eğitimi için kullanılacak. Dostluk zeytinliğinin birçok amaca birlikte hizmet ettiğine vurgu yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Daha yeşil ve temiz bir çevre edinmenin yanında, insanları çok özel bir amaç için bir araya getirerek kardeşlik havasını yaşatıyoruz. Aynı zamanda kadınların üretiminin ön plana çıkarılmasını sağlarken, kız çocuklarının da eğitimine destek oluyoruz. Mezitli Belediyesi olarak birbirinden bağımsız yaptığımız çok sayıda projemiz Dostluk Zeytinliğinde buluştu diyebiliriz. Zeytin hasadına özellikle kendim gelerek katılmayı çok özel buluyorum. Her sene mutlaka katılmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

Dostluk Zeytinliği adını verdikleri korulukta 2017’de diktikleri fidanların büyüyerek ağaç olduğunu ifade eden Mezitli Soroptimist Kulübü Kurucu Başkanı Sembol Tarhan ise, “Diktiğimiz fidanlardan zeytinleri toplamak son derece gurur ve heyecan veriyor. Aynı zamanda hem kız çocuklarının okumasına destek oluyoruz hem de kadınların ekonomik alanda büyümesine destek oluyoruz. Burayı herkesin görmesini istiyorum. Belediye çalışanlarımızla birlikte, müzikle, danslarla şenlik havasında zamanlar geçiriyoruz. Yaptığımız şeyin maneviyatını ve huzurunu yaşıyoruz. Müziği duyanlar bize alkışlarıyla destek oluyorlar, apartmanlarından inerek bizimle birlikte zeytin topluyorlar” diye konuştu.