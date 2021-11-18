Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Tatbikat Mescidinin yapım protokolü imzalandı

Mersin Eski Cumhuriyet Başsavcısı merhum Mustafa Yıldırım adına eşi hayırsever Ayten Yıldırım tarafından yaptırılacak olan ‘Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Tatbikat Mescidi’nin yapım protokolü Vali Ali İhsan Su başkanlığında imzalandı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik toplantı salonunda düzenlenen imza protokolüne, Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ile hayırsever Ayten Yıldırım katıldı.

Vali Su, Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Tatbikat Mescidinin hayırlı olmasını temenni ederek Ayten Yıldırım’a teşekkür etti.

Daha sonra Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Tatbikat Mescidi yapım protokolü Vali Su, Milli Eğitim Müdürü Koca ve Ayten Yıldırım tarafından imzalandı.