Yüksek okul öğrencilerine "KADES" tanıtıldı

Mersin’in Erdemli ilçesinde yüksek okul öğrencilerine alanında uzman polisler tarafından Kadın Destek Programı (KADES) tanıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından Mersin Üniversitesi Erdemli Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve öğretim görevlilerine yönelik konferans düzenlendi. Okulun konferans salonunda yapılan program da ilk önce Toplum Destekli Polislik personeli tarafından ön bilgilendirme gerçekleştirildi. Ardından Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde görevli polislerden Mehmet Aldemir tarafından 6284 Sayılı kanun ve KADES uygulaması hakkında bilgi verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve KADES’in tanıtımını yapan kısa filmin izlenmesinin ardından öğrencilerin soruları yanıtlandı.

Programda, KADES’i telefonuna indiren bir öğrencinin yanlışlıkla acil destek butonuna basmasından saniyeler sonra 112 Acil Çağrı Merkezinde görevli polisin araması sistemin ne kadar hızlı çalıştığını da uygulamalı olarak gözler önüne serdi.

Konferansa katılan her bir katılımcının programı indirmesi ve kurulumu yapması sağlanırken, programın ne denli önem arz ettiği anlatıldı. KADES ve elektronik kelepçe uygulamasının da anlatıldığı konferansta İçişleri Bakanlığının kadınları korumaya yönelik bu tarz çalışma ve uygulamalarının hız kesmeden devam edeceği mesajı verildi.