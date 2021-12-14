Yorgancıdaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Mersin’de bir binanın altında faaliyet gösteren yorgancı dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle üst katlara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde bir apartmanın altında faaliyet yürüten yorgancı dükkanında yangın çıktı. Pamuk, sünger ve halı gibi yanıcı maddelerin olduğu iş yerindeki yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerinin tamamında etkili oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu üst kattaki daireye sıçramadan söndürüldü.

Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar oluşurken, çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.