banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Trump hakkında tutuklama kararı çıkartıldı!
Trump hakkında tutuklama kararı çıkartıldı!
Denizi yok ama denizaltısı var
Denizi yok ama denizaltısı var
Ekonomideki belirsizlikler azalıyor
Ekonomideki belirsizlikler azalıyor
Kadir Mısıroğlu'nun yıllar önce söylediği sözler gündeme geldi!
Kadir Mısıroğlu'nun yıllar önce söylediği sözler gündeme geldi!

Yolcu taşımacıları belediyeden destek bekliyor

MERSİN (İHA) – MTSO Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, pandemi nedeniyle zor geçen yılın yükünü hafifletebilmek adına Mersin Büyükşehir Belediyesinden destek beklediklerini söyledi. Özellikle belediyeye ait yerlerde kira indirimi talebinde bulunan meclis üyeleri, UKOME’ye araç başına ödenen güzergah ücretlerinde de yeni düzenleme istedi.

MERSİN 07.01.2021, 13:08
4
Yolcu taşımacıları belediyeden destek bekliyor

MERSİN (İHA) – MTSO Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, pandemi nedeniyle zor geçen yılın yükünü hafifletebilmek adına Mersin Büyükşehir Belediyesinden destek beklediklerini söyledi. Özellikle belediyeye ait yerlerde kira indirimi talebinde bulunan meclis üyeleri, UKOME’ye araç başına ödenen güzergah ücretlerinde de yeni düzenleme istedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 17 No’lu Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, online toplantıda bir araya geldi. Sektör sorunlarının ve beklentilerin görüşüldüğü toplantıda, özellikle yerel yönetimden destek talepleri dile getirildi. Aynı zamanda yapılandırma ve günü gelen ödemelere de değinilen toplantıda meclis üyeleri, “Yapılandırma başvurusu bir ay sonra bitiyor. Kimse çalışıp para kazanamadığı için borcunu yapılandırsa da ödeyemeyecek. Umudu olmayan kişiler yapılandırmaya da başvurmadı. Umut verebilmek adına yapılandırma süresi 3’üncü ayın sonuna kadar, uygulama da bir yıl daha uzatılmalı” diye konuştu.

“UKOME güzergah ücretleri bu yıl alınmamalı”

17 No’lu Komite Meclis Üyesi Mustafa Özdamar, zor bir yılı geride bıraktıklarını söyledi. 2021’in de bir öncekinden farklı olacağını düşünmediklerini ifade eden Özdamar, bu dönemde pek çok sektör temsilcisinin çalışamaz duruma geldiğini anlattı. Buna rağmen sabit giderlerin devam ettiğine dikkat çeken Özdamar, en azından bu süreci daha az zararla atlatabilmek, olumsuzluklar sona erdiğinde daha rahat ayağa kalkabilmek adına hükümetin yanı sıra yerel yönetimlerden de destek beklediklerini vurguladı. Bazı illerde yerel yönetimlerin çeşitli çalışmalar başlattığını belirten Özdamar, “Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi otogar kira ücretleri için yüzde 75 indirim uyguladı. Bunun yanında Ankara ve Eskişehir belediyeleri hiç kira almıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi de süreçten zarar gören kiracılarına bir destek sağladı. Ancak bu işletmelerin ne zaman açılacağı veya eski cirosuna ne zaman ulaşacağı henüz belli değil. Bu işletmelerden 2021 yılında hiç kira alınmaması, onları bir nebze olsun rahatlatacaktır. Bu süreçten hep birlikte el ele verirsek daha sağlam çıkabiliriz” dedi.

Başta eğitim kurumlarına hizmet veren servis araçları olmak üzere birçok servis işletmesinin çalışamadığını dile getiren Özdamar, “Araçlar çalışamamasına, şehir içinde faaliyet gösteren minibüsler ise az sayıda yolcu taşıyarak yeterli kazançlara ulaşamamasına rağmen UKOME’ye yol güzergah ücreti ödemek durumunda kalıyor. 2020’de bu ücretler alındı ama en azından 2021’de bu konuda kolaylık tanınmasını bekliyoruz. Ücretler gözden geçirilmeli. Artık hiçbir firma bu rakamları ödeyebilecek güce sahip değil” ifadelerini kullandı.

Sıkıntılı günleri daha rahat geçirebilmek adına birçok sektör temsilcisinin kredi kullandığını da hatırlatan Özdamar, bu kredilerin ödeme günlerinin de geldiğini, tüm ödemelerin üst üste binmesiyle sorunların da arttığını söyledi. Ödeme yapılmaması halinde bunun sicile yansıyacağını da kaydeden Özdamar, bugünün yanı sıra yarınlar için de umut kalmayacağını, tekrar kredi başvuruları da yapılamayacağını belirtti.

“Yapılandırma süreleri uzatılmalı”

17 No’lu Komite Meclis Üyesi Sinan Koç da 2020 yılında deprem, afet, sel gibi olumsuzluklar yaşanırken buna bir de pandeminin eklendiğini dile getirdi. Koç, şunları söyledi: “Ülke olarak ciddi sıkıntılar yaşadık. Şehirlerarası karayolu taşımasında temmuz ayı sonuna kadar D1 belgeli 345 firmaya ait 8 bine yakın araç çalışıyor görünüyor. D2 belgeli 2 bin 953 belge ve bu belgelere kayıtlı 45 bin civarında araç var. Bu araçların hepsi sorun yaşıyor. Yine F1 ve F2 belgeli 2 bin civarında araç var. Araç sayısı çok, ancak kısıtlamalar ile birlikte yolcu sayısı yüzde 50-60’a indirildi. Zorunlu olarak yolcu sayısını bu oranlarda düşürmemiz bekleniyor ama bizler zaten bu oranda dahi yolcu bulmakta zorlanıyoruz. Zorunlu olmayan seyahat etmiyor. Araçlar 5 kişi ile İstanbul’a gidip geliyor ve zarar ediyor. Araç sayılarını azaltıyoruz ama çözüm olmuyor” şeklinde konuştu.

Para kazanmasalar da araçları çalıştırmasalar da kaskosunu, trafik sigortasını, motorlu taşıtlar vergisini ödemek durumunda kaldıklarını belirten Koç, bu konuya özel bir çözüm üretilmesini beklediklerini, en azından yakıttan ÖTV alınmamasını talep ettiklerini söyledi. Devletin çözüm olarak yapılandırmayı getirdiğini hatırlatan Koç, bu konudaki beklentisini ise şöyle özetledi:

“Yapılandırma başvuruları aralık ayı sonunda bitti. Ocak sonunda da ödemeler başlayacak. Oysa insanlar önünü görmediği için nasıl olsa ödeyemeyeceğini düşünerek yapılandırmaya başvurmadı, çünkü bu dönemde çalışamadı, para kazanamadı. Cebinde parası yok ki yapılandıracağı parayı ödeyebilsin. İş dünyasına umut olması adına yapılandırma başvurularının 3’üncü ayın sonuna, ödeme tarihinin başlangıcının ise yıl sonuna kadar uzatılmasını talep ediyoruz.”

Sektörlerde ciddi sorunlar oluşmaya başladığını, kısa süre sonra bu sorunların sosyal patlamalara dönüşebileceğini dile getiren Koç, sayılı günün çabuk geçtiğini, insanlara ödeme konusunda umut verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Yorumlar (0)
banner429
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Gaziantep FK 16 31
3. Alanyaspor 16 30
4. Galatasaray 16 30
5. Fenerbahçe 15 29
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12