Yoğurt Pazarına, yoğurt satan kadın heykeli
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTİN TARİHİNDE VE SOSYAL HAYATINDA ÖNEMLİ BİR YERİ OLAN YOĞURT PAZARI’NA, YOĞURT SATAN KADIN HEYKELİ YERLEŞTİRDİ.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihinde ve sosyal hayatında önemli bir yeri olan Yoğurt Pazarı’na, yoğurt satan kadın heykeli yerleştirdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, günümüzde dinlenme parkı olarak hizmet veren, her gün yüzlerce Mersinlinin gelip geçtiği Yoğurt Pazarı’na, yoğurt satan kadın heykeli yerleştirdi. Çalışmayla, herkesin adını bildiği ama çoğu kimsenin neden bu adın verildiğini bilmediği Yoğurt Pazarı’nın tarihi mirasına ve kültürel değerine dikkat çekmek amaçlanıyor. Bir metre 80 santimetre yüksekliği olan heykelde iç konstrüksiyon malzemesi olarak demir kullanılırken, dış konstrüksiyon malzemesi olarak ise polyester kullanıldı. Bronz patine tekniği kullanılarak boyanan heykel yaklaşık 1 aylık bir çalışma sonunda hazırlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan heykeltıraşlar Serdar Özdemir ve Okan Apak tarafından ortaya konulan heykel vatandaşlardan ilgi gördü.
Yoğurtçu kadın heykelinin yerine yerleştirilmesi ile birlikte vatandaşlar heykele yoğun ilgi gösterdi. Mersinli vatandaşlar heykelin önünde fotoğraf çektirdi.
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