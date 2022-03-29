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YKS’ye hazırlanan öğrenciler motivasyon etkinliğinde buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Gülnar, Aydıncık ve Mut ilçelerindeki Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’nde üniversiteye hazırlanan öğrenciler, MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen motivasyon etkinliğinde buluştu.

MERSİN 29.03.2022, 10:08
YKS’ye hazırlanan öğrenciler motivasyon etkinliğinde buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Gülnar, Aydıncık ve Mut ilçelerindeki Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’nde üniversiteye hazırlanan öğrenciler, MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen motivasyon etkinliğinde buluştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi öncülüğünde başlatılan motivasyon etkinliğinin 5’incisi Gülnar’da gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesinin Gülnar, Mut ve Aydıncık ilçelerindeki Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin katıldığı etkinlikte Psikolog Kubilay Yorulmaz motivasyon konulu sunum yaptı. Sunumun ardından Kent Orkestrasının müzik dinletisinde öğrenciler doyasıya eğlendi.

MERCİ Danışmanlık Merkezinde sosyal hizmetler uzmanı olarak görev yapan Ceyda Dinçer’in konuşması ile başlayan etkinlikte; Psikolog Yorulmaz, öğrencilere “Motivasyon Kaynakları, Sınav Kaygısı, Meslek Seçimi, Motivasyon Örnekleri” konularında sunum yaptı. Sunumun ardından ise Kent Orkestrası sahne aldı. Etkinlik öncesi öğrencilere, ‘1 Ekmek 1 Çorba’ ile çay ve kahve ikramı da yapıldı.

“Yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimizi sınavlara hazırlıyoruz”

Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, öğrencilerin hem eğitimini hem de psikolojilerini düşündüklerini belirterek, “Kurs merkezlerimizde sadece sınava yönelik bilişsel anlamda eğitimler vermiyoruz, bunun yanında öğrencilerimizin sınav kaygısını azaltmak, motivasyonlarını yükseltmek, sınavlarda zaman yönetimi gibi rehberlik konularını içeren duyusal alanda da rehberlik hizmetlerimizi önemsiyoruz. Hem bilişsel hem duyusal alanda yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimizi sınavlara hazırlıyoruz” dedi.

“Çok eğlenceliydi; çok mutluyum burada olduğum için”

Aydıncık Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinden etkinliğe katılan Buse Düz de “Kaygılarımızı azaltmak, motivasyonumuzu sağlamak adına çok güzel bir konuşma yapıldı. Çok yardımcı oldu bizim için. Sonrasında da müzik etkinliği oldu. Çok eğlenceliydi. Çok mutluyum burada olduğum için” diye konuştu.

“Kendimizi çok özel hissettik”

Etkinlik için arkadaşlarıyla birlikte Mut’tan geldiklerini söyleyen Elif Teberik ise “Çok mutlu olduk, çok memnun kaldık. Kendimizi çok özel hissettik. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü sunum, rehber öğretmenimizin bize anlattığı bilgiler; kaygı, motivasyon; gerçekten çok etkileyiciydi” ifadelerini kullandı.

Gülnar kurs merkezinde eğitim gören Simge Demirbilek de etkinliğin verimli geçtiğini belirterek, “Mental anlamda hepimiz bir çöküş içerisindeydik. Zaten hepimiz de o umutla dershaneye geldik. Verilen tavsiyeleri de not alarak inşallah hayata geçireceğiz. Çok verimli geçti” dedi.

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