Yılmaz, tüm Mersinlileri pazar günkü mitinge davet etti

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm Mersinlileri pazar günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konuşmacı olarak katılacak ’Aday belli karar net’ mitingine davet ederek, "Farklı düşünebiliriz, farklı yaşayabiliriz, farklı algılayabiliriz ama bu bir ve beraber olmamızsın, dinlememizin, anlamamızın önüne geçemez. Çünkü kader birliğimiz var. Hep birlikte bu şehirde yaşıyoruz. Bu milletin, devletin, insanımızın, çocuklarımızın tam bağımsız güçlü Türkiye bayrağı altında yaşamasını istiyoruz" dedi.

Yılmaz, pazar günkü miting öncesi MHP Toroslar İlçe Başkanı Hüsnü Doğan ve AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Bekir Topçu ile birlikte gazetecilerle bir araya geldi. "’Hep birlikte Türkiye’ diyen herkes bizim özbe öz kardeşimizdir" diyen Yılmaz, "Farklı düşünebiliriz, farklı yaşayabiliriz, farklı algılayabiliriz ama bu bir ve beraber olmamızsın, dinlememizin, anlamamızın önüne geçemez. Çünkü kader birliğimiz var. Hep birlikte bu şehirde yaşıyoruz. Bu milletin, devletin, insanımızın, çocuklarımızın tam bağımsız güçlü Türkiye bayrağı altında yaşamasını istiyoruz. Toroslar’da Cumhur İttifakı burada. Biz ittifakı anlıyoruz, anlatıyoruz ve yaşıyoruz. Toroslar her zaman birliğin, beraberliğin merkezi oldu, olmaya da devam edecek. Mersin merkezde sürükleyici rolü, güçlü pozisyonu ile ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Güçlü Türkiye’ye emin adımlarla gitmek bizim hedefimiz"

Konuşmasında dünyada bir şeylerin hızla değiştiğine dikkat çeken Yılmaz, "Geleceğimiz için çalışıyoruz. Eskiden ideolojiler, inanların çerçeveleri vardı. Filmlerdeki gibi bir hapı yutunca tüm çareler gelir anlayışı vardı. Çünkü dünyanın belli bir sistemi vardı. Bu dönemde dünyanın dinamikleri çok hızlı değişiyor. Bunları anlamak, anlatmak daha da zorlaştı. Biz de siyasetle uğraşan, devlet millet için kafa yoran insanlar olarak gördüğümüzü anlatmakla görevliyiz. Verilen mücadele ile ilgili heyecan duyuyoruz. Güç doğudan batıya kayıyor. Türkiye’nin önünde çok önemli fırsatlar ve riskler var. Bu fırsatlar değerlendirilirken, risklerin bertaraf edilmesi gerekiyor. Güçlü Türkiye’ye emin adımlarla gitmek bizim hedefimiz, heyecanımız" diye konuştu.

"Siyasetin farklılıklar üzerinden değil, ortak değerler üzerinden yapılması gerekiyor"

Geçmişte çok acılar çekildiğini, sıkıntılar yaşandığını, ülkeye uzanan dış eller vasıtasıyla toplumun kutuplaştırılmaya, siyasetin dizayn edilmeye çalıştığını kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti; "Anadolu’nun değişik yerlerinde yaşayan insanlar, kendilerini 3’üncü şahıslar ağzından anlatmaya çalışırken, bugün insanların birbirini anlama dönemi. Bizim için de önemli olan geçtiğimiz 100 yıldaki siyaset tarihini yeniden değerlendirme, dış güçlerin elini görmek ve anlamak zamanı. Siyasetin Türkiye’de farklılıklar üzerinden değil, ortak değerler üzerinden yapılması gerekiyor. Çünkü bunu yapabilen devletler güçlü oluyor. ’Hep birlikte Türkiye’yiz diyen herkes bizim öz kardeşimizdir. Kucaklaşmak, bir olmak, beraber olmak hedefinde ilerliyoruz. Dünyanın her yerinde Avrupa’da, dünya savaşlarından 25-30 yıl sonra demir çelik, kömür birliği ve bunun akabinde AB kuruldu ve Avrupa bir güç olarak dünya sahnesine çıktı. Rusya ve Çin’de de benzer durum var. Ama bizim bölgemizde, Balkanlarda, Ortadoğu’da mezhepsel, dinsel bölünme pompalanıyor. Bizim bunu aşmamız gerekiyor. Bölgemizdeki insanlarla sıkıntılarımız, dertlerimiz olabilir ama bir araya gelirsek, kader birliği yaptığımız devlet ve toplumlarla bir güç olarak ortaya çıkabiliriz, bu dengesiz dünyada. Dünya nüfusunun yüzde 20’sini temsil eden batının, dünya nimetlerinin yüzde 70’ini kullanması ve bunu diğer toplumlarla paylaşmaması önemli bir meselidir. O yüzden ’Türkiye 100 yılı’ tasvir edilirken, Cumhurbaşkanımız tarafından ’değerler yüzyılı’ denmiştir. Yaraların sarıldığı bir döneme girme çabasıdır bu. Bayrağımız ve milletimiz ile meselesi olmayan herkes bizim kardeşimizdir."

Mitinge davet

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, konuşmasının sonunda 18 Aralık Pazar günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konuşmacı olarak katılacak ’Aday belli karar net’ mitinginin yapılacağını hatırlatarak, tüm Mersinlileri mitinge davet etti.