Yılmaz: "Toroslar, sağlıklı ve planlı büyüyor"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar’ın 1/1000 ölçekli imar planları ile ilçenin kalkınacağını, sektörel gelişmenin sağlanacağını ve bunun paralelinde de istihdamın artacağını söyledi.

Toroslar Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz Başkanlığından yapıldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yılmaz, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, 15-27 Şubat 2021 tarihleri arasında Bulgaristan’da gerçekleşecek olan ’Ebeveynlerin Siber Zorbalıkla Mücadele Eğitimi’ adlı proje çalışmalarına katılacak. Across Atlantic Development (AAD) kuruluşu tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği Erasmus tarafından desteklenen proje kapsamında Başkan Yılmaz’a meclis üyeleri de eşlik edecek.

"Türkiye’den tatılan tek yerel yönetimiz"

Meclis toplantısında konuşan Yılmaz, Bulgaristan’a Türkiye’den katılan tek yerel yönetim olduklarına dikkat çekerek, siber zorbalık tehdidine karşı teknolojinin bilinçli kullanımının yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini söyledi. Çocukların ve gençlerin kişisel gelişimlerine önem verdiklerini belirten Başkan Yılmaz, "Salgın sürecinde çocuklarımız ne yazık ki, sanal ortamda daha fazla vakit geçirmeye başladı. Alanında uzman kişilerin yaptığı araştırmalara göre siber zorbalık riski de arttı. Biz bu konunun öneminin farkındayız ve yapılacak çalışmalara her zaman destek vermeye hazırız. Bu vesileyle Toroslar Belediyesi olarak Bulgaristan’da gerçekleşecek olan ’Ebeveynlerin Siber Zorbalıkla Mücadele Eğitimi’ adlı projenin çalışmalarına katılacağız" dedi.

"Toroslar, hızla gelişen bir ilçe"

Öte yandan toplantıda, vatandaşların da ihtiyacı doğrultusunda Mersin İl Müftülüğüne cami ve Kuran kursu yapılmak üzere Karaisalı Mahallesinde yer tahsisinde bulunuldu. Konu, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda, Çapar ve Arpaçsakarlar mahallelerinde bulunan muhtelif ada ve parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları da görüşüldü. Toroslardaki 3, 4 ve 8. etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planlarına ilişkin tüm komisyonlara bir ay ek süre verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toroslar’ın hızla gelişen bir ilçe olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Yatırımcıların da gözdesi haline gelen ilçemiz, birçok açıdan da avantajlı bir konumda. İlçemizde kurulan yeni yerleşim alanlarıyla Mersin, Toroslar’a doğru gelişiyor. Toroslarımıza fayda sağlayacak olan bu planlarla ilçemiz daha da güzelleşecek ve değer kazanacak" ifadelerini kullandı.

Şubat ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminin, 5 Şubat Cuma günü saat 14.00’te yapılması kararlaştırılırken, mart ayında yapılacak olan meclis toplantı günü ise 2 Mart Salı saat 14.00 olarak belirlendi.