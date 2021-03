Yılmaz: "Toroslar Belediyesi olarak çevik belediyecilik anlayışını benimsiyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ’çevik belediyecilik’ anlayışını benimsediklerini belirterek, "Gelişmeleri hızlıca algılayan ve hızlı çözümler üreten, toplumdaki tüm gruplarla sürekli iletişim halinde, ailenin her bireyinin her derdini sıkıntısını algılayan, anlayan ve çözen, çözemiyorsa çözecek olana götüren bir belediye olma yolunda çalışıyoruz" dedi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, teknolojinin günlük hayatta, her alanda, her geçen gün daha çok kullanıldığı gerçeğinin, insan hayatındaki değişimin hız kesmeden devam edeceğini gösterdiğine dikkat çekti. Özellikle doğru yerde, doğru zamanda güncel bilgiye ulaşmanın her geçen gün daha kolay hale gelmesinin insan hayatını, insanlar arasındaki iletişimi ve dolayısıyla etkileşimi daha çok değiştirdiğine işaret eden Yılmaz, "30 yıl önce köyünde, mahallesinde günde 20 kişi ile yüz yüze, 5 kişi ile telefonla iletişim kuran ve kitle iletişim araçları ile genellikle yurt haberlerini, kısmen dünyaya dair genel haberleri izleyebilen ve buradan alabildiği detaysız bilgileri işleyerek analiz edebilen, hayat stratejisini bunun üzerine kuran bir insanın, bugün doğrudan iletişim kurabildiği insan sayısı ulaşım imkanlarının da çok gelişmesi neticesinde artış gösteriyor. Buna ek olarak akıllı telefon teknolojisi ile sosyal medya araçları üzerinden binlerce insanla iletişim kuruyor, detaylı ve kişisel bilgiye ulaşıyor" ifadelerini kullandı.

İletişim kurulan kişi sayısındaki artışın, kişi başına ayrılan zamanı da oldukça azalttığını ifade eden Yılmaz, "Ancak alınan çok sayıda bilginin teyit edilmesi, işlenerek veriye dönüştürülmesi, analiz edilmesi hızlı ve yeni stratejiler belirlenmesini zorunlu hale getiriyor. Bu durum insanların beklentilerini de oldukça değiştiriyor. Zira insanların zamanı, sabrı yok. Taleplerine hızlı çözümler bekliyorlar ki, yeni bilgiye yüzlerini dönebilsinler. Bu durum farklı, hızlı, çözüm odaklı iletişim metotları arayışını ortaya çıkarıyor" diye konuştu.

Çevik metodolojiler

Emir komuta tipi yönetime radikal bir alternatif olan çevik metodolojilerin, geniş bir sektör yelpazesine, hatta üst yönetime bile yayıldığını söyleyen Yılmaz, "20’nci yüzyıl holdinginden 21’nci yüzyıl dijital endüstriyel şirketine hızlı geçiş yapmak için çevik anlayışlar ve buna bağlı metodolojiler kullanılıyor. Çevik yönetim, dış ortamdaki her türlü değişikliğe adapte olabilecek yetkinliği içinde barındıran proaktif eylemler bütünü olarak nitelenebilir" şeklinde konuştu.

Çevik yönetim unsurları

Çevik yaklaşım felsefesinin çerçevesinin 4 temel değer ile nitelendirildiğini vurgulayan Yılmaz, bunların çevik belediyecilik anlayışındaki yerini ise şöyle özetledi; "Vatandaşlara değer üretmeye çalışmak için oluşturulan her türlü organizasyonda, özellikle hiyerarşinin ve buna bağlı bürokrasinin getirmiş olduğu yapılarda değer üretme için gerekli bilgi akışının sekteye uğraması ve bizi var oluş hedeflerimizden uzaklaşmaya götürebilmektedir. Bu kapsamda çevik yönetim yaklaşımıyla oluşturulan birey ve etkileşim tabanlı takım kültürü ve ortak akıl etrafında birleşen yetkin takımlar ile değer üretme süreci hızlanabilecek ve paydaşlarımızın talep ve beklentilerini karşılamada daha hız ve esneklik sağlanabilecektir.

Çevik yaklaşım, geleneksel proje yaklaşım ve iş yapma biçimlerinde var olan uzun zaman ve enerji harcanarak oluşturulan dokümantasyon ve kurallar silsilesini takip etmekten ziyade, takım çalışanlarıyla doğrudan etkileşim ve sinerji sağlanarak uygulanabilir. Hizmetin hızlı bir şekilde amaca uygunluğunun kapsamının genişletilerek ve yeni özellikler eklenerek daha geniş kullanıcı kitlesi veya hizmete uygun hale getirilmesi hedeflenir.

Geleneksel süreç yönetim yaklaşımlarında, başlangıçta gerçekleştirilen yoğun bir emek ve gayretle detaylı, uzun planlama süreci bulunmaktadır. Sürekli güncellenen ve değişen hayatımızı öngörecek ve kapsayacak nitelikte başarılı/tutarlı planlar yapmak da bir o kadar zor bir durumdur. Değişen şartlar doğrultusunda planın değişmesi gerekliliği oluştuğunda, zaman, maliyet ve motivasyon kaynaklarının yüksek derecede etkilenmesi söz konusu olacaktır. Çevik yaklaşımda, değişen şartlara uyum gösterecek bir organizasyon ve kültür ile sürekli gelişim ve gelecek odaklı bir felsefe benimsenmiştir. Liyakat temelli, alanında uzman, yetkin ve güçlendirilmiş çevik proje takımları kurarak, doğrudan paydaşlardan gelen bilgi, öneri ve tekliflerle birlikte, bütçe ve kaynaklar dâhilinde en hızlı aksiyonu alacak çözüm önerilerini değerlendirerek uygulama kararlarının çıkmasını hedeflenmelidir. Öncelikle, doğrudan paydaşlarla iletişim halinde olunan alanlarda pilot çevik takımları kurmayı, öğrenen organizasyon yaklaşımı ile dönüşüm sürecinden öğrenilen tecrübe ve deneyimlerden faydalanarak ilerleyen süreçte yeni ve farklı birimlerde çevik takımlar oluşturma hedeflenmelidir. Çevik takımların amacına başarı ile ulaşabilmesi için takımdaki bireylerin beş değeri ustalıkla yaşatma becerisine bağlı olacağını şart koşar. Bu beceriler; taahhüt, odak, açıklık, saygı ve cesaret. Bu noktadan hareketle, çevik yönetimle alakalı farkındalığın oluşması için ’çevik yönetim yaklaşımları’ üzerine eğitimlerin en üst yönetici kadrodan, en alt sorumlu çalışana kadar alınması sağlanarak kurum kültürünün ve liderlerin dönüşüme hazırlanması hedeflenmelidir."

"Toroslar’da çevik belediyecilik anlayışımız"

Çevik belediyecilik yaklaşımının, çalışanları kendi birim alanlarından ve odalarından çıkararak ve onları kendi kendilerinin yönettiği, vatandaş odaklı çok disiplinli takımlara koyarak yeni bir nesil belediyecilik anlayışı oluşturmayı hedeflediğini kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti; "Belediyecilikte inovasyon, tamamen çeviklikle ilgilidir. Çevikliğin geliştiği bir ortamda belediyeler hızlı inovasyonlar oluşturabilirler. Toroslar Belediyesi olarak ’çevik belediyecilik’ anlayışını benimsiyoruz. Gelişmeleri hızlıca algılayan ve hızlı çözümler üreten, toplumdaki tüm gruplarla sürekli iletişim halinde, ailenin her bireyinin her derdini sıkıntısını algılayan, anlayan ve çözen, çözemiyorsa çözecek olana götüren bir belediye olma yolunda çalışıyoruz."