Yılmaz: "Mersin’e 20 yılda 50 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptık"

AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi Zeynep Gül Yılmaz, AK Parti hükümetleri döneminde ulaşımdan eğitime, sağlıktan enerjiye, adaletten güvenliğe, toplu konutlardan sosyal yardımlara kadar her alanda Mersin’e 50 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını söyledi.

AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz, Mersin’in doğal güzellikleri, tarihi, kültürü, tarımı, sanayisi ve ticaret hacmiyle eşsiz bir coğrafyada yer aldığını ve Türkiye’nin en önemli büyükşehirleri arasında bulunduğunu belirtti. Mersin’in, AK Parti hükümetleri tarafından Türkiye’ye kazandırılan eser ve hizmet siyasetinden payını en yüksek oranda aldığını belirten Yılmaz, "Hükümetlerimiz döneminde ulaşımdan eğitime, sağlıktan enerjiye, adaletten güvenliğe, toplu konutlardan sosyal yardımlara kadar her alanda ilimizde 50 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık" dedi.

"Yatırımlar aralıksız devam ediyor"

Yılmaz, Mersin’e eğitimde 5 bin 617 adet yeni derslik inşa edilirken, ikinci devlet üniversitesi olarak Tarsus Üniversitesini kazandırdıklarını, hizmete alınan ve yapımı devam eden yurtlarla da öğrencilerin yurt ihtiyacını karşıladıklarını belirtti.

Kent genelinde 72 spor tesisi inşa ettiklerini ifade eden Yılmaz, yapılan yatırımlara ilişkin şu bilgileri verdi: "Sağlıkta, 15’i hastaneden oluşan toplam 47 sağlık tesisi yaptık, Türkiye’nin bin 300 yatak kapasiteli ilk şehir hastanesini Mersin’imize kazandırdık. 4 bin 395 toplu konutu hemşerilerimizin kullanımına sunduk. 945 konutun inşası devam ederken, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi çerçevesinde 7 bin 100 konutun da yapımını planlama aşamasına getirdik. Ulaşımda son 20 yılda 278 kilometre ilave bölünmüş yol, 50 adet köprü, 18 adet çift tüp tünel kazandırdık. 28 tünel ve 16 viyadük bulunan Akdeniz Sahil Yolunun son etabının ihalesi tamamlanırken, yapımı tamamlanan viyadük ve tünelleri de en kısa sürede hizmete sunacağız."

Yılmaz, Mersin için içme ve sulama suyu bakımından hayati öneme sahip 13 baraj ve onlarca gölet yaptıklarını, ilin tarımına can suyu katacak, ürün çeşitliliğini artıracak, bölgenin istihdamına ve milli ekonomiye büyük katkı sağlayacak Pamukluk, Sorgun ve Aksıfat barajlarının da su tutmaya başladığını bildirdi.

"10 Organize Sanayi Bölgesine ulaştık"

Sanayi alanında yeni organize sanayi ve endüstri bölgeleri, teknoparklar, araştırma-geliştirme merkezleri kurduklarını sözlerine ekleyen Yılmaz, "İlimiz genelinde biri 4. etap olmak üzere fiilen 10 Organize Sanayi Bölgesine ulaştık. Enerjide, yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimi ile ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10’u karşılayacak, Türkiye’nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santralinin yapımı devam ediyor. Bölgemize yolcu ve yük taşımacılığında büyük bir değer kazandıracak olan Çukurova Havalimanı’nda ise son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Ülkemizi Türkiye Yüzyılına hazırlarken, bugüne kadar yaptıklarımızın üzerine koyarak hedeflerimizi aşmaya, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, ülkemizi her alanda kalkındırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.