Yılmaz: "Mahalle ziyaretlerimizde yeni projeler planlıyor ve hedefliyoruz”

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçenin tüm mahallelerine yönelik gerçekleştirdiği farklı hizmetlerle mahalle sakinleri ve muhtarların takdirini kazanıyor.

Başkan Yılmaz, teknik ekibiyle birlikte Aladağ Mahallesi’nin misafiri oldu. Mahalle muhtarı Ahmet Ertunç, Başkan Yılmaz ve ekibini ağırlayarak mahallesine sunulan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

“Başkanımız ayrım yapmadan hizmet ediyor”

Mahalle Muhtarı Ahmet Ertunç, Başkan Yılmaz ve ekibiyle her zaman iletişime geçebildiğini ve mahallelerinin sorunlarının en kısa sürede çözüldüğünü ifade ederek, “Mahallemize imece usulü kazandırılan Çok Amaçlı Kültür Sanat ve Taziye Evinin yapımında belediyemiz büyük bir destek verdi. Aladağ Camimizin ve çevresinin bakım ve onarımına kadar birçok çalışmalar yapıldı. Kapısını ve yüreğini bizlere her zaman açan Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a, mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Mahalle ziyaretlerimizde yeni projeler planlıyor ve hedefliyoruz”

Mahallede yapımı devam eden çalışmaları da inceleyen Başkan Yılmaz, “Mersin’in en geniş hizmet alanına sahip ilçelerden biriyiz. Toroslarımızda birbirinden kıymetli 67 mahallemiz var. Değerli muhtarlarımızla el ele vererek mahallelerimize hizmetin en güzelini sunmanın gayreti içerisindeyiz. Mahallelerimizi her ziyaret ettiğimizde yeni projeler planlıyor ve hedefliyoruz. Bu çerçevede Aladağ Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz hizmetlerden ötürü mahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerimiz bizleri öğle yemeğinde ağırladılar. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah, birlik ve beraberliğimizi bozmasın” diye konuştu.