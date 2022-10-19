Yılmaz: "Hedefimiz hemşerilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yeni bütçenin Toroslar’a ve Mersin’e hayırlı olmasını dileyerek, “İlçemizde bir takım projelerimizi tamamladık. Yeni dönemde de yeni projelerimizi ve hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

Toroslar Belediye Meclisinin Ekim Ayı toplantısının ikinci oturumu, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda konuşan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Bartın’ın Amasra ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen feci patlamadan dolayı ülke olarak derin bir üzüntü içerisinde olduklarını söyledi.

“41 madencimize Allah’tan rahmet diliyoruz”

Maden ocağında hayatlarını kaybeden maden işçilerine Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm Türkiye’ye başsağlığı dileyen Yılmaz, “Amasra, her zaman doğal güzelliğiyle gündeme gelmiş bir yerdir. Böyle bir kazanın meydana gelmesi ve can kaybının olması bizleri derinden üzdü. Hakkın rahmetine kavuşan 41 madencimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyor, tedavileri devam eden madencilerimize de acil şifalar temenni ediyorum” diye konuştu.

“Vatandaşımızın her derdi, sıkıntısı bizi ilgilendiriyor”

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Toroslar Belediyesinin 2023 mali yılı performans programı, 2023 mali yılı bütçe taslağı ile 2024-2025 yılları tahmini bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu doğrultusunda oy birliğiyle kabul edildi. 2023 mali yılı bütçesinin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından bir konuşma yaparak tüm meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Yılmaz; “Hayırlı, uğurlu olsun. Bu bütçeyle ilçemize, şehrimize, insanımıza Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah. Hedefimiz hemşerilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek"” ifadelerini kullandı.

“Sosyal belediyecilik anlayışını benimsiyoruz. Vatandaşımızın her derdi, sıkıntısı bizi ilgilendiriyor” diyen Yılmaz; “Toroslar Belediyesi olarak duruma, gidişata ve ihtiyaca göre strateji oluşturuyoruz ve ona uygun adımlar atıyoruz. Sosyal projelere ağırlık verdik. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminde Gönül Bağı Projemizi başlattık. Vatandaşımızın her konuda yanında olduk ve yanında olmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.