Yılmaz Güney Gençlik Merkezinde sona gelindi

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince yürütülen yenileme çalışmalarında sona yaklaşılan Yılmaz Güney Gençlik Merkezinin, hem öğrenci yurdu hem de yarı olimpik havuz olarak hizmet vereceği bildirildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile birlikte yenileme ve düzenleme çalışmalarında sona yaklaşılan, Şevket Sümer Mahallesi H. Okan Merzeci Bulvarı üzerinde bulunan, meclis kararıyla da Gençlik ve Spor Müdürlüğüne 10 yıl süreyle bedelsiz tahsis edilen Yılmaz Güney Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu.

“Yenileme çalışması önümüzdeki haftalarda bitiyor”

Tesisi gezerek, yenileme ve düzenleme çalışmasını hızla sürdüren teknik ekipten bilgi alan Başkan Gültak, yaptığı açıklamada, Spor Toto Teşkilatı ile reklam karşılığında geçen hafta protokol imzaladıklarını hatırlattı, Mersin Üniversitesini kazanıp kente gelecek öğrencilere böyle güzel bir tesisi kazandırmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Gültak, “Yılmaz Güney Gençlik Merkezimizin dönüşümünü birkaç hafta içinde bitiriyoruz ve Mersin’e, Akdeniz Belediyesi ile Gençlik Spor Bakanlığımız bünyesinde 300 kişilik bir erkek öğrenci yurdunu kazandırmış olacağız. O nedenle mutluyuz. Bürokratlarımız ve teknik ekiple birlikte toplantı yapıp incelemelerde bulunduk. Yılmaz Güney Gençlik Merkezimizin dönüşümünü hızla tamamlayıp, üniversite okumak üzere kentimize gelen gençlerimize rahatça kalabilecekleri, ders çalışabilecekleri ve dinlenebilecekleri güzel bir yurt kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

“Çok güzel bir tesise dönüştü”

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir de Yılmaz Güney Gençlik Merkezinin öğrenci yurduna dönüşecek olmasından dolayı, üniversiteli gençler adına, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Mersin Valisi ve Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a teşekkür etti. Demir; “Burası gerçekten çok güzel bir tesise dönüştü ve inşallah ekim ayı itibariyle de üniversite öğrencilerimize yurt olarak hizmet verecek. Gençlerimize bu tesisi kazandırıp, sağladıkları kolaylık nedeniyle emeği geçen herkese tekrar çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yılmaz Güney Gençlik Merkezi hakkında

Geçmişte atıl bırakıldığı için zamanla harabeye dönen Yılmaz Güney Parkında, yeni dönemde Akdeniz Belediyesi tarafından yenileme çalışması başlatıldı. Modern, şık ve her yönüyle dikkat çeken merkez, bir eğitim tesisi ve spor merkezi olarak gençlere hizmet verecek. Yılmaz Güney Gençlik Merkezi adıyla adeta yeniden hayata dönen tesiste, yarı olimpik bir yüzme havuzu da bulunuyor. Dileyen mahalleli gençler ve çocuklar ile yurtta kalan öğrenciler bu havuzu kullanabilecek. Tesiste ayrıca, ücretsiz internete ulaşım imkanı olacak ve günde 2 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa hizmet verecek bir aşevi de açılacak.