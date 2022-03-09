’Yılın tiyatrocusu’ Ümmiye Koçak

Anadolu kadınının simgesi haline gelen Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu kurucusu, yazar-yönetmen Ümmiye Koçak, ‘yılın tiyatrocusu’ ödülünü almaya hak kazandı.

Kadına şiddete dikkat çekmek, kız çocuklarının okuması ve kadın istihdamında farkındalık oluşturmak amacıyla, ’kadın dünyadır’ mottosu ile yapılan Türkiye Kadın Zirvesi’nde ödüller sahipleri buldu. Son yıllarda adından sık sık bahsettiren ve Anadolu kadınının simgesi haline gelen Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu kurucusu

Ümmiye Koçak, ‘yılın tiyatrocusu’ ödülünü almaya hak kazandı. Çok sayıda ismin konuk olduğu gecede, birbirinden önemli kadınlar ödüllerin sahibi oldu. Törende Ümmiye Koçak’a yılın tiyatrocusu ödülü taktım edildi.

"Diplomam yok ama insanlara faydalı olacağım"

Gecede anlattığı başarı hikâyesi ile duygulandıran Koçak, "Kendime çocukluğumda bir söz verdim. Diplomam olmayabilir ama insanlara faydalı olacağım. Tiyatroya ilk başladığımda tek hayalim kadınların sesini Mersin’e duyurmaktı ama şimdi dünyaya duyuracağız. Ronaldo ile ilk karşılaştığımızda birbirimize direk sarıldık. O bana ’Mommy’ dedi bende ’Annem’ dedim. Biz sevgimizi gözlerimizle anlattık. O bana sevginin dili ve dini olmadığını öğretti" dedi.