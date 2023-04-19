Yılın ilk çeyreğinde yaş meyve sebze ihracatı yüzde 24 artışla 941 milyon dolara ulaştı

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, 2023 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artış sağlayarak 941 milyon dolar değere ulaştığını açıkladı.

Sektörün koordinatörlük ve sekretarya hizmetlerini yürüten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği’nin bu performansa yüzde 45 oranında destekle liderliğini sürdürdüğünü vurgulayan Başkan Ferhat Gürüz, “Deprem felaketlerinin üretim ve tedarik zincirinde yaşattığı sorunlara rağmen mart ayında yüzde 40 artışla 137,7 milyon dolarlık ihracat değerine ulaşan birliğimiz, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 441,4 milyon dolarlık ihracata imza attı” dedi.

“Uzak ülkelere ihracatımızı artıracağız”

Mart ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 37 artışla 307,5 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Türk yaş meyve sebze sektörünün 2023 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin dış satımında Bağımsız Devlet Topluğu’nun yüzde 40, Avrupa Birliği’nin yüzde 40 ve Orta Doğu ülkelerinin yüzde 7 oranında paya sahip olduğunu kaydeden Başkan Gürüz, pazar çeşitliliğini artırma konusunun ihracatçı firmaların gündeminde en üst sıralarda yer aldığını vurguladı.

Başkan Gürüz, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümünün kutlandığı 2023’te “Kaliteli Türk Malı” algısını daha da güçlendirmek için önemli hamleler yapıyoruz. Uzak Doğu ülkeleriyle aramızdaki mesafeyi aşmanın gayretini gösteriyoruz” diye konuştu.

İlk çeyrekte en fazla ihracat Rusya, Romanya ve Polonya’ya

Türkiye’nin yılın ilk çeyreğindeki yaş meyve sebze ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Ferhat Gürüz, şunları söyledi:

“2023 yılı Ocak-Mart ayları arasında en yüksek ihracat değerlerine Rusya, Romanya ve Polonya pazarlarında ulaştık. Rusya’ya yüzde 60 artışla 258,3 milyon dolarlık, Romanya’ya yüzde 26 artışla 93 milyon dolarlık ve Polonya’ya yüzde 85 artışla 75,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İlk çeyrekteki sektör ihracatımızın yüzde 45’i bu üç ülkede kümelendi. 2023’te ihracat hacminde en yüksek artışları ise Mersin Serbest Bölgesi, Suudi Arabistan, Polonya, Avusturya ve Rusya pazarlarında yakaladık.”

“En fazla mandalina, domates ve biber ihraç ettik”

Türk yaş meyve sebze sektörünün yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 293 bin ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiğini bildiren Gürüz, söz konusu dönemde en çok ihraç ettikleri ürün gruplarının mandalina, domates ve limon olduğunu açıkladı.

Gürüz, “2023 yılı Ocak-Mart ayları arasında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artışla 206,9 milyon dolarlık mandalina, yüzde 40 artışla 203,8 milyon dolarlık domates ve yüzde 70 artışla 116,2 milyon dolarlık biber ihraç ettik. Bu dönemde ihracat hacminde en yüksek artışları marul hindiba, karnabahar ve çilekte yakaladık. Marul hindibada yüzde 542 artışla 3,9 milyon dolarlık, karnabaharda yüzde 361 artışla 5,7 milyon dolarlık, çilekte yüzde 303 artışla 6,6 milyon dolarlık ihracat değeri elde ettik” diyerek sözlerini tamamladı.