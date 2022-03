Yıldırım: “Mersin, uzun vadeli bir yatırım destinasyonudur”

Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, Mersin’in uzun vadeli bir yatırım destinasyonu olduğunu belirterek, “Kent her geçen gün gelişiyor. Yeni sanayi alanları kentin geleceğine ışık tutuyor” dedi.

Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım, yaptığı açıklamada, Mersin’in her geçen gün gelişen bir sanayi üssü olduğunun altını çizerek, “Mersin, uzun vadeli bir yatırım destinasyonudur. Her geçen gün gelişen ve yeni iş imkanları oluşan Mersin’in önümüzdeki 10 yıllık süreçte çok farklı bir noktaya gideceği açıkça görülmektedir. Bundan dolayı da yatırımcının büyük bir ilgisi ile karşı karşıyayız. Özellikle her geçen gün gelişen organize sanayi bölgeleri içerisinde yer almak isteyen yatırımcılar resmi başvuruları ile kentin geleceğine olan güvenlerini ortaya koymaktadırlar” dedi.

“STK’lara büyük iş düşüyor”

Yıllardır ‘ucuz kent’ algısı olan Mersin’de fiyatların son birkaç yıl içerisinde enflasyonun da etkisiyle hızla arttığına dikkat çeken Yıldırım, “Bu hızlı yükselişte kentin gelişim sürecinin yavaş yavaş tamamlanıyor, kent merkezinde inşaat alanlarının sınırlanıyor olmasının büyük etkisi var. Limanı, yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı, hızla büyüyen OSB’leri ve sosyal yaşam alanlarının çokluğu ile dikkat çeken Mersin, yatırım için tam bir cazibe merkezidir. Bu anlamda kentin tanıtımı, yeni yatırımların, yeni istihdam alanlarının Mersin’e çekilmesi adına STK’larımıza, oda ve borsalarımıza büyük görev düşüyor” ifadelerini kullandı.