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Yıldırım: "Mersin sanayisi inovasyona ayak uydurmak zorunda"

Yılbor Plastik Boru Yönetim Kurulu üyesi Hasan Yıldırım, tüm dünyanın büyük bir değişim içerisinde olduğunu belirterek, "Bu değişime Türkiye’de ayak uyduruyor. Ülkemiz ile birlikte Mersin’in de değişime ayak uydurması gerek. Bu anlamda Model Fabrikaya büyük önem veriyoruz" dedi.

MERSİN 10.03.2021, 12:01
Yıldırım: "Mersin sanayisi inovasyona ayak uydurmak zorunda"

Yılbor Plastik Boru Yönetim Kurulu üyesi Hasan Yıldırım, tüm dünyanın büyük bir değişim içerisinde olduğunu belirterek, "Bu değişime Türkiye’de ayak uyduruyor. Ülkemiz ile birlikte Mersin’in de değişime ayak uydurması gerek. Bu anlamda Model Fabrikaya büyük önem veriyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) işbirliğinde kullanıma sunulan Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi - Model Fabrika ve Yenilik Merkezi, Mersin’deki sanayicilere yenilikçi çözümler oluşturabilmek adına faaliyetlerini sürdürüyor.

Özellikle pandemi ile birlikte tüm dünyada alışkanlıkların değiştiğine işaret eden Yılbor Plastik Boru Yönetim Kurulu üyesi Hasan Yıldırım, "Pandemi ile birlikte iş hayatında evde çalışma, interaktif toplantı, sanal marketler, e-ticaret gibi birçok yenilikçi terim ön plana çıktı. Bununla birlikte geleneksel yöntemlerde halen iş hayatında büyük önem taşıyor. Pandeminin atlatılmasının ardından da bize öğrettiği bazı çalışma stratejileri hayatımızda kalmaya devam edecek. Fakat durum ne olursa olsun yenilikçi yaklaşımlar büyük önem taşıyor. Bu anlamda Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 3 bin 800 metrekare kapalı alan olmak üzere 5 bin metrekare toplam alan üzerinde faaliyetlere başlayan Model Fabrika ve Yenilik Merkezi, biz sanayiciler açısından büyük önem taşıyor. Çukurova Kalkınma Ajansı ve KOSGEB’in eğitim destekleri ile sanayi kuruluşlarımız buradan eğitim alabilecekler" diye konuştu.

"Değişime ayak uydurmak zorundayız"

"4. sanayi devremi olarak da bilinen ’Endüstri 4.0’ ile birlikte, üretim ve yaşam alanlarının tamamı akıllı donanımlara sahip olacak ve sistemler birbiri ile bütünleşmiş şekilde çalışacaktır" diyerek sözlerini sürdüren Yıldırım, "Tüm dünyanın büyük bir teknoloji dönüşümü içerisinde olduğu çağımızda, bizlerin oturup bu değişimi dışarıdan takip etmemiz ülke ve kent olarak üreticilerimize kaybettirir. Biz de bu değişime üretim hatlarımızı uydurmak zorundayız. Özellikle yeni yapacağımız yatırımlarda daha gelişmiş teknolojiler ve üretim stratejileri ile hareket etmeliyiz. Model Fabrika ve Yenilik Merkezi de işte tam bu noktada bizlere büyük destek sağlayacaktır. İşletmelerimizin dijitalleşmesinde, yalın üretim ve işletme verimliliğinin arttırılmasında öncü olacak olan bu proje, işletmelerimizin yurtdışındaki rekabet gücüne de büyük etki sağlayacak, ihracatımızı arttıracaktır" ifadelerini kullandı.
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