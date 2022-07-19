Yıldırım: "Kaliteye önem veriyoruz"

Yılbor Plastik Boru olarak ürün kalitesine büyük önem verdiklerinin altını çizen Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, "Hayatın her aşamasında kullanılan üst yapı ürün grubumuzda da üretim kalitesinin üst düzeyde olması yönünde Ar-Ge çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Yıldırım, üst yapı gruplarında kullanılan PPRC boruların üretim kalitesini arttırmak adına sürekli Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını kaydederek, "Hammadden üretilen ve kimyasal maddelere karşı dayanıklı olan ürünlerimiz, sıhhi tesisat sistemlerinde sıcak ve soğuk akışkanların taşınmasında kullanılır. TS 11755, TSE EN ISO 15874-3, TS 9937 standartlarına uygun olarak üretilen PPRC-C boru ekleme parçaları uzun ömürlüdür. Yüksek sıcaklık ve basınca dayanım özelliklerinden dolayı sıcak-soğuk su transferlerinde ve kalorifer tesisatında en uygun seçimdir" ifadelerini kullandı.

PPRC boru ve ek parçalarının özellikleri ile ilgili de bilgi veren Yıldırım, "Ürünlerimiz sıcaklığa karşı uzun süre dayanır, yüksek ısılarda formunu ve kimyasal yapısını muhafaza eder, kimyasal dayanaklılığı göz önünde bulundurularak asit, baz ve tuz gibi maddelerle kullanılabilir. Korozyona karşı dayanıklı olup, paslanmaz ve çürümez, kireç tutmaz ve çapı daralmaz, hafif olduğundan nakliye ve montajı kolaydır. Aynı zamanda fizyoterm kaynağıyla basit ve tam olarak birleştirilir. Çap daralması olmaz, ultraviyole ışınlarını kesinlikle geçirmez, ömürleri en az 50 yıldır. Biz bu ürünlerimizin üretim hatlarından daha dayanıklı ve kullanışlı çıkması adına sürekli olarak Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.