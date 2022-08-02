Yıldırım: "Hedefimiz İSO Birinci 500"

Yılbor Plastik Boru Yönetim Kurulu üyesi Hasan Yıldırım, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl yapılan, Türkiye’nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasının sonucunda listeye 74. sıradan girdiklerini hatırlatarak, "Önümüzdeki yıl hedefimiz birinci 500 sanayi kuruluşu arasında yer almak" dedi.

2008 yılı içerisinde Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 65 bin metrekare alan üzerinde kurularak faaliyetlerine başladıklarını belirten Yıldırım, "Aradan geçen 14 yılın ardından İSO ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasında oldukça iyi bir sırada yer alarak 74. olduk. Hedefimiz önümüzdeki yıl birinci 500 içerisinde iyi bir yer edinebilmek ve bunu kalıcı kılabilmek. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki yatırımlarımızı arttırmak amacıyla yeni arsa tahsis başvurusunda bulunduk. 4. OSB’de yenilikçi teknolojiler ile donatılmış yeni bir yatırım yaparak, hem istihdam, hem üretim, hem de ihracat rakamlarımızı yukarı çekmek istiyoruz. Böylece Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasındaki sıralamamız da yukarılara doğru çıkacaktır. İSO birinci 500 içerisinde Türkiye’nin sanayi devleri ile aynı listede yer almak istiyoruz" diye konuştu.