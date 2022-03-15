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Yetenek Dönüşüm Projesi istihdam kapıları açıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezinin, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile yaptığı protokol kapsamında hayata geçirdiği ‘Yetenek Dönüşüm Projesi’ çerçevesinde açılan mesleki eğitim kursları devam ediyor. Bu kurslar, gençlerin iş kaygısını azaltırken, istihdam kapıları da açıyor.

MERSİN 15.03.2022, 11:16
Yetenek Dönüşüm Projesi istihdam kapıları açıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezinin, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile yaptığı protokol kapsamında hayata geçirdiği ‘Yetenek Dönüşüm Projesi’ çerçevesinde açılan mesleki eğitim kursları devam ediyor. Bu kurslar, gençlerin iş kaygısını azaltırken, istihdam kapıları da açıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje ile iş gücü piyasasının ihtiyacına göre belirlenen lojistik, yönetici asistanlığı, genel muhasebe ile muhasebe ve finansman alanlarında eğitimler sürüyor. Eğitimler uzman öğretmenler tarafından Yenişehir Halk Eğitim Merkezi, Akdeniz Halk Eğitim Merkezi ve Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında veriliyor.

“Amacımız, adaylarımızın mesleki eğitim alanında kendilerini geliştirmelerini sağlamak”

Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, Yetenek Dönüşüm Projesinin iş arayanlara yönelik birçok hizmeti tek pakette sunan bir proje olduğunu söyledi. Birçok paydaşın olduğu projeyi genişletme çabası içerisinde olduklarını belirten Özada, “Amacımız; adaylarımızı hem geleceğe hazırlamak hem iş arama tekniklerini öğretmek hem de mesleki eğitim alanında kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak” dedi.

Kursların 2 ya da 3 ay sürdürdüğünü ifade eden Özada, “Adaylarımızın mesleki eğitimden sonra iş olanağına kavuşacağı alanları belirlemeye çalışıyoruz. Bu anlamda yönetici asistanlığı ve lojistik kursu açtık. 2 dönem muhasebe kursumuz açıldı. Bundan sonraki aşamada da bilişim, halkla ilişkiler, kişisel gelişim alanlarında kurslarımız açılacak” diye konuştu.

Başvuru ve mülakat aşamalarını paylaşan Özada, “Bu kurslarımızı bitiren arkadaşlarımıza CV oluşturma, mülakat teknikleri, profesyonellerle deneyim paylaşımı, firma buluşmaları ve iş arama danışmanlığı hizmetlerini sunacağız” ifadelerini kullandı.

“Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz”

Genel Muhasebe kursunda eğitim veren öğretmen Mehmet Can Cengiz de kursiyerleri geleceğe hazırlamaya çalıştıklarını belirterek, “İş ortamında nelerle karşılaşabileceğinden bahsediyoruz burada. Aynı şekilde Mali Müşavirler Odasının kullanmış olduğu ‘Luca’ programına yönelik bilgi veriyoruz. Dersimizin modülleri var. Önce modülden teorik olarak işliyoruz dersimizi. Teorik kısmını öğrendikten sonra program üzerinden o işlediğimiz bilgileri programa kaydetmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde bir şirkette işleyiş nasıl oluyor? Şirkette genel olarak bir muhasebeci neler yapar, nelere dikkat eder? Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu nedir, ne değildir? Bunlarla ilgili bilgiler vermeye çalışıyoruz. Dersin sonunda beyin fırtınası yapıyoruz. Dersimiz akıcı, eğlenceli gidiyor. Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

“Bu kursların devamını kesinlikle bekliyorum”

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ön lisans bölümü büro yönetimi ve sekreterlik mezunu olduğunu belirten kursiyer Zehra İnce ise 8 yıl büro yönetimi ve sekreter olarak görev yaptığını söyledi. Muhasebe konusuna da yabancı olmadığını anlatan İnce, “Bundan sonraki iş hayatımda da muhasebeye yönelmeyi düşünüyorum. O yüzden muhasebenin temel kavramlarını öğrenmem benim için daha iyi olacak dedim. Eğitim çok iyi. Her türlü bilgiyi en ince ayrıntısına kadar öğreniyoruz. Belirli bir programa göre gidiyoruz. Bu kursların devamını kesinlikle bekliyorum” diye konuştu.

“İş bulabilme açısından geleceğe olumlu bakabiliyorum”

Mersin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri Bölümünde son sınıf öğrencisi olan kursiyer Cengiz Güler, hem teorik hem de pratikte eğitim almanın önemli olduğunu belirterek, “Burada farklı bir program vardı, ‘Luca’. Bunu da öğrenmek istedim. Onun için başvuru yaptım. Mülakatlara girdik. Burada hiç olmazsa pratikle ilgili bilgiler öğrenebiliyoruz. Kurstan sonra deneyim arttığı için tabi ki özgüven de artıyor. Onun için işe başvuru yaptığımda kendimi özgüvenli hissedeceğim. İş bulabilme açısından geleceğe olumlu bakabiliyorum” dedi.

Yönetici Asistanlığı kursu da tüm hızıyla devam ediyor

Mersin Halk Eğitim Merkezinde Büro Yönetimi ve Sekreterlik branşında usta öğretici olarak görev yapan Nejat Kayalar, Yönetici Asistanlığı kursunu Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezinin ortak planladığını söyledi. Kurs sonunda kursiyerlerin özel sektörde yönetici asistanı olarak görev almalarının hedeflendiğini ifade eden Kayalar, “Burada iletişim dersimiz var. Kitle iletişim, sosyal hayatta iletişim, klavye, beden dili, hitabet, yazı yazma, resmi yazışma kuralları, iş akışı, belge akışı yani bir yönetici asistanının yaptığı işte gerekli olacak bütün donanımları burada arkadaşlara vermeye çalışıyoruz” dedi.

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