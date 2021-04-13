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Yenişehir’de yol ve kaldırım yapım çalışmaları sürüyor

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, ilçe genelinde asfalt serme, kaldırım ve yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

MERSİN 13.04.2021, 12:38
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Yenişehir’de yol ve kaldırım yapım çalışmaları sürüyor

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, ilçe genelinde asfalt serme, kaldırım ve yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlıklı, konforlu ve kaliteli ulaşımını sağlamak amacıyla asfalt serme, kaldırım ve yol yapım çalışmaları aralıksız sürüyor. Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, dört ayrı mahallede çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Limonluk Mahallesi 24115 sokakta asfalt serme, asfalt ve kaldırım çalışmalarını yaparken, Batıkent Mahallesinde kaldırım, asfalt ve kilit parke taşı döşeme çalışmalarını yürütüyor. Kuzeykent Mahallesi ve Gazi Mahallesinde de asfalt yama çalışmaları yapan ekipler, yapılan çalışmalarla mahalleleri daha sağlıklı ve konforlu yollara kavuşturuyor.
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