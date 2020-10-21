Yenişehir’de sokaklar dezenfektanlı suyla temizleniyor
YENİŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, SOKAKLARI DEZENFEKTANLI SUYLA TEMİZLİYOR, ÇÖP KONTEYNERLERİNİ PERİYODİK OLARAK YIKIYOR.
MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi ekipleri, sokakları dezenfektanlı suyla temizliyor, çöp konteynerlerini periyodik olarak yıkıyor.
Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Korona virüs ile mücadelede kentin dört bir yanında kapsamlı bir çalışma yürüten ekipler, normalleşme döneminde de kentin her noktasını düzenli olarak temizliyor. Bu kapsamda, sokaklar köpüklü ve dezenfektanlı su ile temizlenirken, çöp konteynerleri ise konteyner yıkama aracı ile periyodik olarak yıkanıyor. Görüntü ve çevre kirliliğine neden olan dal ve moloz atıkları da üç ayrı ekip tarafından farklı mahallelerde belirli aralıklarla toplanıyor.
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