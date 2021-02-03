Yenişehir’de köyler ‘kırsal mahalle’ statüsüne geçiyor

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenen madde ile mahalleye dönüştürülen köylerin statüsünün “kırsal mahalle” olarak değiştirilebilmesinin ardından kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kanuna eklenen maddeyle başvurmaları halinde kırsal mahalle statüsüne kavuşacak köyler için vergi, harç ve su ücreti ödemelerinde muafiyet ve indirimler sağlanacak. Kırsal mahalle statüsüne geçmek isteyen köylerin başvuru yapması, ardından ilçe belediye meclisinde karar alınması ve daha sonra büyükşehir belediye meclisinde de bu kararın onaylanması gerekiyor.

Başkan Özyiğit, muhtarların sorularını cevapladı

Yenişehir Belediyesi de kırsal mahalle statüsü için çalışmalarına başladı. Başkan Özyiğit, meclis üyeleri ile Çavak, Çukurkeşlik, Değirmençay, Emirler, İnsu, Karahacılı, Kocahamzalı, Turunçlu, Uzunkaş mahalle muhtarlarını yeni yasa hakkında bilgilendirdi. Başkan Özyiğit, muhtarların sorularını da tek tek cevapladı.

“Sizlere bilgi vermek amacıyla bu toplantıyı düzenledik”

Kırsal mahalle statüsü için Yenişehir Belediye Meclisinde karar alınacağını ve bu kararın komisyonlara sevk edildiğini kaydeden Başkan Özyiğit, “Değişen yeni bir yasa maddesi ile karşı karşıyayız. Biliyorsunuz köylerimiz büyükşehir yasası ile mahalle statüsüne dönüşmüştü. Bu statünün değişmesinden sonra biz de mahallelerimizde hizmet konusunda gerekli çalışmaları yaptık. Tabi bu yasa ile birlikte köylerde yaşayan vatandaşlar için belli dezavantajlar da oluştu. Emlak vergisi, diğer vergi harç ve harcamalarda artış meydana geldi. Örneğin, eskiden su faturalarının dörtte bir seviyesinde ödenirken, bu yasa ile yüzde 100’ü ödenmesi sağlanmıştı. Kırsal mahalle statüsü için Yenişehir Belediye Meclisimizde bir karar alacağız, bu kararı biz şubat ayının ilk meclisinde komisyonlara sevk etmiştik. Komisyon üyelerimiz de burada, komisyon üyelerimizle fikir oluşturmak ve sizlere bilgi vermek amacıyla bu toplantıyı düzenledik” dedi.