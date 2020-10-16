Yenişehir’de 20 ton narenciye dağıtıldı
MERSİN'İN MERKEZ İLÇE YENİŞEHİR BELEDİYESİ, KORONA VİRÜS SALGINIYLA MÜCADELE GÜNLERİNDE VATANDAŞLARA 20 TON VİTAMİN VE ŞİFA KAYNAĞI NARENCİYE DAĞITTI. MERSİN’İN LEZZETLİ NARENCİYELERİ HASTALIKLARA KARŞI VATANDAŞLARIN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRECEK.
Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele günlerinde vatandaşlara 20 ton vitamin ve şifa kaynağı narenciye dağıttı.
Yenişehir Belediyesi, vatandaşların C vitamini ihtiyacını karşılamak ve salgına karşı vücut dirençlerini arttırmak amacıyla ilçe genelinde narenciye dağıtımı yaptı. Yenişehir Belediyesi Sosyal Hizmet ekipleri farklı mahallelerde kapı kapı gezerek, 4’er kiloluk poşetler halinde hazırlanan 20 ton narenciyeyi halka ulaştırdı. Dağıtımı yapan ekipler, özellikle çocuklara narenciyenin sağlık açısından yararlarını da anlattı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, narenciyenin C vitamini deposu olduğunu ve kesinlikle sık sık tüketilmesi gereken besinler arasında yer aldığına dikkat çekerek, "Vatandaşlarımızı korona virüs salgınından korumak için ilk günden itibaren Yenişehir Belediyesi olarak büyük bir mücadele içerisindeyiz. Virüsün bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve riski en az seviyeye indirmek için önlemlerimizi aldık ve almaya devam ediyoruz. Şimdi de halkımıza narenciye dağıttık. Bilindiği gibi C vitamini insanın bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Narenciye de C vitamini deposu ve kesinlikle sık sık tüketmemiz gereken besinler arasında yer alıyor. Sadece korona virüsüne karşı değil, tüm hastalıklara karşı bağışıklık sistemimizin güçlü olması gerekiyor. Çocuklarımız da okula başladı, onlara da destek olmak istedik. Narenciyelerin hemşehrilerimize şifa olmasını diliyorum" dedi.
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