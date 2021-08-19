Yenişehir Spor Salonu yenileniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince Yenişehir Spor Salonu’nda tadilat çalışması başlatıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Macit Özcan Spor Tesisleri karşısında yer alan Yenişehir Spor Salonu’nda, Etüt ve Projeler Dairesinin proje çalışmalarını tamamlamasının ardından, Fen İşleri Dairesi ekiplerince 4 bin 203 metrekarelik alanının dış duvarlarında bakım-onarım çalışması başlatıldı. Bin 346 metrekarelik yapı alanında da çalışma yürüten ekipler, bina içerisindeki birçok noktada tadilat çalışması gerçekleştiriyor. Ayrıca spor salonu özel gereksinimli sporcu ve seyircilerin kullanımına uygun şekilde dizayn ediliyor.

Tadilat çalışmalarının odağında ‘hentbol sahası’ var

Ekipler, yapı alanı içerisinde projenin temelini oluşturan hentbol sahasında ise kapsamlı bir tadilat çalışması yürütüyor. Sahada çatı onarımı yapan ekipler, sahaya dört adet çelik kiriş ekleyerek, hareketli basketbol potalarının asılması aşamasını sürdürüyor. Bu sayede hentbol sahası, basketbol ve voleybol sahası olarak da kullanılabilecek. Ekipler, bu çalışmanın ardından saha zemininin FIBA onaylı basketbol sahası zeminine dönüştürülmesi aşamasına geçecek.

Ayrıca spor salonunda eskrim, judo, masa tenisi, jimnastik ve fitness branşlarında daha rahat bir şekilde spor yapılabilecek.