Yenişehir Halk Masası çözüm üretmeye devam ediyor

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesince kurulan Yenişehir Halk Masası ile gelen taleplerin değerlendirerek, kısa sürede çözüme kavuşturulduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sorun ve önerilerine daha hızlı cevap verebilmek adına hayata geçirilen Yenişehir Halk Masası ile hizmette fark oluşturuldu. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in göreve geldikten sonra hayata geçirdiği ilk projelerden biri olan Yenişehir Halk Masası, sokağa çıkma kısıtlamalarında 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak hizmet verdi. Yenişehir Belediyesi, özellikle pandeminin en yoğun olduğu dönemde gelen tüm taleplere cevap vererek, vatandaşların yanında oldu.

Belediyenin hizmetleri hakkında da vatandaşları bilgilendiren Yenişehir Halk Masası çalışanları, ’444 33 54’ numaralı çağrı hattı, yüz yüze görüşme, whatsapp hattı, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla gelen talep, şikâyet ve önerileri kayıt altına alıyor. Takibi yapılan talepler çözüme kavuşturulduktan sonra vatandaşa geri dönüş yapılarak bilgi veriliyor. Halk Masası çalışanları, belediye işlem yapmak için gelen vatandaşlara da yardımcı olarak işlemlerini kısa sürede yapmalarını sağlıyor. Yenişehir Halk Masası, aylık ortalama bin 500 talebi kayıt altına alarak, çözüme kavuşturuyor.