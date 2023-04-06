Yenişehir Halk Kart’ın mart ayı tutarları yatırıldı
MERSİN'İN MERKEZ İLÇE YENİŞEHİR BELEDİYESİNİN DAR GELİRLİ AİLELERE NAKDİ DESTEK SAĞLADIĞI 'YENİŞEHİR HALK KART’IN MART AYI TUTARLARI İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIN HESAPLARINA YATIRILDI.
Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin dar gelirli ailelere nakdi destek sağladığı ’Yenişehir Halk Kart’ın mart ayı tutarları ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırıldı.
Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Halk Kart ile dar gelirli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in göreve geldikten sonra hayata geçirdiği ve dar gelirli vatandaşların yararlandığı ’Yenişehir Halk Kart’ın mart ayı tutarları hesaplara yatırıldı.
Yenişehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve aile bütçelerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği ’Yenişehir Halk Kart’tan bu ay 946 aile yararlandı. Yenişehir Halk Kart uygulaması hem dar gelirli vatandaşlara hem de yerel esnafa can suyu oluyor. Yenişehir Halk Kart sahipleri, her ay kartlarına yatırılan 300 TL’lik tutarla alışverişlerde indirim uygulayan anlaşmalı yerel esnaftan alışveriş yapabiliyor.