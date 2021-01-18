Yenişehir Belediyesinden vergi uyarısı

MERSİN (İHA) – Yenişehir Belediyesi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergilerinin 2020 yılının 2. taksitlerini ödeme süresinin 31 Ocak Pazar günü sona ereceğini anımsatarak, vatandaşları uyardı.

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların vergi taksitlerini gecikmeye kalmadan, sosyal mesafe şartlarını da gözeterek yatırabilmeleri için tüm önlemlerin alındığı bildirildi. Vergi mükelleflerinin, ödemelerini ve vergi affı kapsamındaki yapılandırmadan doğan taksitlerini belediyenin https://www.yenisehir.bel.tr/ adresindeki web sitesinden yapabildikleri belirtilen açıklamada, bu ödemeler için vatandaşların TC kimlik numaraları ile banka kartı numaralarını sisteme tanıtmalarının yeterli olduğu kaydedildi.

31 Ocak’ta sona erecek olan ödemelerin yapıldığı veznelerde pandemi kurallarına uygun hizmet verildiği ifade edilen açıklamada, “Vergi mükellefleri belediye binası içerisinde bulunan veznelerde işlemlerini yapmadan önce Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile binaya giriş yapıyor. Korona virüs tedbirlerinin ön planda tutulduğu veznelerde vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak işlemlerini yapabiliyor” denildi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, vergi ödemelerinin vatandaşlık görevi olduğunu ve mükelleflerin bu görevi yerine getirmeleri gerektiğini belirtti.